Các nhà sư cầu nguyện trong ngày lễ Phật Đản tại chùa Tsuglagkhang ở McLeod Ganj, Ấn Độ ngày 20/5/2016. (Nguồn: EPA/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Mỹ, sáng 11/5 (theo giờ Việt Nam), Liên hợp quốc đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản (VESAK), với sự tham dự của đông đảo Đại sứ, Trưởng phái đoàn và đại diện các nước thành viên Liên hợp quốc cùng hơn 500 tăng ni, Phật tử quốc tế.Đây là sự kiện thường niên của Liên hợp quốc kể từ năm 1999 khi Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 54/115 về việc kỷ niệm Ngày Quốc tế VESAK hàng năm nhằm ghi nhận những đóng góp của Phật giáo đối với đời sống tâm linh của con người, cũng như đối với nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, hợp tác, hòa hợp và phát triển.Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đánh giá Ngày Quốc tế Phật đản không chỉ là dịp kỷ niệm ngày Đức Phật Đản sinh, thành đạo và về niết bàn, mà còn để tôn vinh những lời dạy, triết lý của Đức Phật từ 2.500 năm trước, đến nay vẫn còn nguyên giá trị và sức sống.Đại sứ nhấn mạnh từ những lời dạy của Đức Phật về nguồn gốc đau khổ của con người cũng như tư tưởng của Đức Phật về hòa bình, hòa hợp, khoan dung, chia sẻ, các nước trên thế giới có thể tìm thấy hướng giải quyết các khó khăn, thách thức hiện nay đối với hòa bình và an ninh thế giới.Đối với Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết trải qua hơn 2.000 năm kể từ khi du nhập, tư tưởng Phật giáo đã góp phần tạo nên những giá trị cốt lõi của con người và văn hóa Việt Nam. Tình yêu thương, chia sẻ, lòng vị tha, khoan dung là nguồn sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức. Phật tử Việt Nam đóng góp tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập và thống nhất dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, Phật giáo và các tôn giáo khác cùng tồn tại hài hòa, cùng nỗ lực vì sự phát triển, thịnh vượng của đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân Việt Nam./.