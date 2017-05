Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Inquirer.net​, ngày 7/5, Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim đã nhắc lại cam kết của Chính phủ Mỹ duy trì các hoạt động tự do đi lại ở biển Biển Đông, trong bối cảnh truyền thông Mỹ loan tin về việc Tổng thống Donald Trump thay đổi chính sách, theo đó sẽ làm ngơ trước các hành động xâm lấn của Trung Quốc trong khu vực này để đổi lấy sự giúp đỡ của Bắc Kinh trong việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên.Ông Kim nêu rõ tự do hàng hàng hải và hàng không tại Biển Đông không chỉ là mối quan tâm của Mỹ mà còn là vấn đề ảnh hưởng tới cộng đồng quốc tế.Phát biểu với các phóng viên bên lề lễ một lễ kỷ niệm, ông Kim cho hay: “Tôi chưa đọc các tin tức đó nhưng điều tôi có thể nói là lập trường cơ bản của chúng tôi không thay đổi. Tự do hàng hải và hàng không… đây là những quyền rất cơ bản không chỉ về chiến lược mà còn trong việc bảo vệ dòng chảy thương mại quốc tế…”Trước đó, tờ New York Times đưa tin Lầu Năm Góc đã từ chối yêu cầu của Hải quân Mỹ đi vào trong phạm vi 12 hải lý của các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng trong các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông.Tờ báo này cũng cho hay không có hoạt động tự do đi lại nào được Hải quân Mỹ tiến hành kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1/2017./.