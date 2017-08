Đoàn đại biểu tỉnh An Giang chụp ảnh chung với Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan cung cấp)

Ngày 3/8, tại thành phố La Hay, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa đã tiếp đoàn đại biểu tỉnh An Giang do ​Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu thăm làm việc tại Hà Lan, từ ngày 30/7-3/8.Phó Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết trong thời gian ở Hà Lan, đoàn đại biểu tỉnh đã thăm làm việc với chính quyền thành phố Oss Hà Lan để trao đổi về khả năng hợp tác giữa hai thành phố trong lĩnh vực kinh tế và nông nghiệp công nghệ cao, quản lý nước, thích ứng biến đổi khí hậu.Đoàn cũng đến thăm Archeon ở Alphenaan den Rijn và mô hình du lịch văn hóa Zaanse Schans tham khảo kinh nghiệm phát triển du lịch vùng miền; làm việc với chính quyền thành phố Alkmaar, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng bệnh viện, khả năng hợp tác đào tạo bác sỹ chuyên khoa và điều dưỡng viên.Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Ngô Thị Hòa nhấn mạnh những lĩnh vực mà đoàn trao đổi hợp tác với Hà Lan nằm trong khuôn khổ thỏa thuận mà hai nước chú trọng thúc đẩy gồm quản lý nước, nông nghiệp công nghệ cao đặc biệt là sau chuyến thăm thành công vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.Đại sứ bày tỏ mong muốn An Giang đi tiên phong trong việc thiết lập hợp tác về y tế và điều dưỡng và khẳng định Đại sứ quán sẽ làm hết sức để thúc đẩy hợp tác hai nước nói chung và giữa An Giang với các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp ở Hà Lan nói riêng.Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam-Hà Lan có tiềm năng phát triển mạnh trong lĩnh vực Hà Lan có thế mạnh như nông nghiệp, trị thủy, khoa học, công nghệ cao.Phó Chủ tịch tỉnh An Giang khẳng định sẽ thúc đẩy để hai bên sớm triển khai các sáng kiến và dự án hợp tác mà tỉnh đang ưu tiên về chống xói lở, ngập mặn, chế biến bảo quản nông sản, thủy sản, du lịch, bệnh viện và đào tạo điều dưỡng viên.Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm và hỗ trợ tỉnh trong việc thúc đẩy hợp tác với phía Hà Lan.Đại sứ Ngô Thị Hòa khẳng định phía Hà Lan hết sức coi trọng và luôn triển khai thực chất các hoạt động hợp tác với Việt Nam, mong muốn An Giang và các thành phố Hà Lan có thêm các hoạt động hợp tác và nhất trí việc Đại sứ quán tiếp tục thông qua Sở Ngoại vụ An Giang để thúc đẩy các sáng kiến hợp tác của An Giang với các tỉnh của Hà Lan trong tương lai./.