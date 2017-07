Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia LB Nga

Chiều 25/7 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.



Chào mừng ngài Nikolai Patrushev sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang phát triển ngày càng tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hợp tác về an ninh-quốc phòng.



Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận sự hợp tác ngày càng hiệu quả, tích cực giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga.



Ngài Nikolai Patrushev cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch dành thời gian đón tiếp và bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng theo tinh thần Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Liên bang Nga đã ký năm 2013./.