Ảnh minh họa. (Nguồn: Tribal News Network)

Chiều 2/8, trao đổi với Thông tấn xã Việt Nam, Đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt tạm giam đối với Ngô Quốc Vinh (56 tuổi), Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Agribank huyện Krông Bông để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, ông Ngô Quốc Vinh với cương vị là giám đốc đã buông lỏng quản lý, cố ý làm trái quy định để nhân viên tín dụng của ngân hàng là Chu Ngọc Hải (33 tuổi), trú phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng trong một thời gian dài.Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, từ năm 2015 nhân viên tín dụng Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Krông Bông là Chu Ngọc Hải (33 tuổi), trú phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột đã tiếp nhận, xử lý hơn 500 bộ hồ sơ vay vốn của ngân hàng với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng.Trong số các bộ hồ sơ này có nhiều bộ bị Chu Ngọc Hải làm giả, để rút tiền của Chi nhánh ngân hàng Agribank huyện Krông Bông rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.Trước đó, ngày 24/5, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Chu Ngọc Hải vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ./.