(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 11/2, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy-Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phát hiện và bắt giữ 37 đối tượng đang sử dụng ma túy trong 1 quán karaoke.Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 11/2, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy-Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã kiểm tra hành chính quán Karaoke Hoàng Phúc ở số nhà 36 và 38 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, phát hiện trong 4 phòng hát có 37 đối tượng nam, nữ đang sử dụng trái phép ma túy.Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 1 bịch nilon màu trắng bên trong có chứa chất bột màu nâu nghi là ma túy, 1 bịch ma túy dạng cỏ Mỹ, một đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy đá.Ngay sau đó, cả 37 đối tượng được đưa đi xét nghiệm nhanh, kết quả có 28 đối tượng dương tính với ma túy đá.Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã tổ chức sử dụng ma túy trong quán Karaoke Hoàng Phúc.Hiện Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy-Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã gửi các mẫu tang vật thu được đến Phòng Kỹ thuật hình sự-Công an tỉnh Đắk Lắk để tiến hành giám định, đồng thời hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.