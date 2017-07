Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xe khách của nhà xe Tân Niên đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) thì bị một số đối tượng ném đá, khiến hai tấm kính hông xe vỡ nát, rất may không có hành khách nào đi trên xe bị thương.Vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 21/7, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua cầu Ea Khal, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, xe khách giường nằm biển kiểm soát 60B-022.84 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tân Niên do tài xế Chế Hữu Nguyên điều khiển đang lưu thông theo hướng Gia Lai-Đồng Nai.Khi xe chạy qua địa điểm trên, bất ngờ bị một nhóm người cầm đá ném tới tấp. Sau khi bị ném đá, tài xế xe khách đã nhanh chóng dừng xe lại, truy đuổi nhưng các đối tượng ném đá đã bỏ chạy.Hậu quả, hai tấm kính liền nhau bên hông xe bị vỡ vụn. Rất may, hành khách trên xe không có ai bị thương.Nhận được tin báo, Công an huyện Ea H’leo đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai ban đầu phục vụ công tác điều tra, đồng thời truy bắt các đối tượng ném đá.Ông Phạm Văn Niên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tân Niên bức xúc, thời gian qua nhiều xe khách của công ty khi chạy qua địa phận tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk thường xuyên bị ném đá. Mới đây, tại địa bàn huyện Krông Năng, một xe khách của nhà xe Tân Niên cũng bị ném đá khiến kính xe bị vỡ vụn, gây tâm lý hoang mang cho hành khách đi trên xe.Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lại tái diễn tình trạng ném đá xe khách, gây mất an toàn giao thông và hoang mang trong dư luận.Trước đó, cuối tháng Năm, Công an phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã bắt giữ ba thanh niên có hành vi ném đá vào xe khách khi các nhà xe lưu thông trên đường tránh Tây, thành phố Buôn Ma Thuột./.