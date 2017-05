Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 11/5, lực lượng vũ trang huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã hủy nổ thành công quả bom sát thương MK 82 bị bắt giữ tại xã Quàng Trực, huyện Tuy Đức.Trước đó, ngày 29/4, ông Đào Văn Lâm, trú tại thôn Tuy Đức, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức đã đào được quả bom có chiều dài 1,6m, đường kính khoảng 30cm tại khu vực gần Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Ông Lâm sau đó đã đưa quả bom lên xe công nông và vận chuyển về hướng xã Đắk Buk So để... bán nhôm nhựa, trong khi quả bom vẫn còn nguyên thuốc nổ và kíp nổ. Sự việc được một số người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương và cơ quan có chức năng.Lực lượng chức năng xã Quảng Trực đã phối hợp chặn phương tiện lại không cho di chuyển, đồng thời báo cáo để Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức cử lực lượng đến xử lý.Theo Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, quả bom này là bom MK 82, có trọng lượng mỗi quả 227kg, chứa 87,2kg thuốc nổ Tritonal, có bán kính sát thương hơn 300m , được ném xuống chiến trường Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Việc người dân tự ý di chuyển quả bom sau khi phát hiện rất nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng xung quanh.Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức cũng như lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông khuyến cáo người dân, khi phát hiện bom, mìn còn sót lại trong vườn rẫy phải trình báo với chính quyền địa phương, hoặc lực lượng quân sự để ngành chức năng xử lý kịp thời, tuyệt đối không được đào bới, tác động, hoặc di chuyển, sử dụng với bất cứ lý do, mục đích gì./.