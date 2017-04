Nhiều hành khách đã rục rịch ra bến chờ xe để về quê dịp nghỉ lễ 30/4. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã công bố hàng loạt số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới.



Theo đó, phản ánh các thông tin về vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa (về tăng giá xe, chở quá số người quy định...) liên hệ theo các số 0913432383, 0916908085, 0917908085, 0962665953, 0964045445, 0977497891.



Người dân phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông đến các số 0868911911, 0941329634, 0985465896, 0995918666; phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên hệ tới Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) số điện thoại 0692342608.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày là cơ hội để nhiều người về quê, đi chơi xa. Vì vậy, ngay từ 14 giờ chiều nay (28/4), người dân ngoại tỉnh đã ùn ùn đổ ra các bến xe, ga tàu. Tuy nhiên, các tuyến xe khách vẫn khá thưa thớt “thượng đế” trong khi xe sang Limousine đã không còn vé đặt.Theo ghi nhận của phóng viên, tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, lượng khách về các tỉnh cũng đông gấp nhiều lần ngày thường. Càng về chiều, lượng người tăng đột biến ở các tuyến đường gần bến xe, cửa ô thủ đô đã khiến giao thông ở những khu vực này ùn tắc cục bộ.Khu vực nhà chờ của bến xe mặc dù có 2 khu vực ghế nghỉ khá rộng nhưng đã nhanh chóng bị lấp đầy với lượng khách hàng đông hơn hẳn so với thường ngày. Ngay tại các cửa vào bên trong bến, rất đông "cò vé" đứng để “chèo kéo” khách nhanh chân lên xe về quê.Đông nhất là tuyến xe về các huyện của tỉnh Thanh Hóa bởi lượng xe cung ứng cho khu vực này khá ít và tần suất không nhiều khiến nhà xe tha hồ "nêm" chặt hành khách mà không ai dám kêu ca vì muốn nhanh chóng về nhà.Thế nhưng, đối với các tuyến vận tải về Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Ninh Bình khá thưa thớt. Nhiều xe xuất bến vẫn chưa kín chỗ.Theo một nhà xe tuyến Ninh Bình, khả năng đông nhất của dịp nghỉ lễ sẽ rơi vào sáng và đầu giờ chiều ngày 29/4 khi số công nhân viên lao động, công chức được nghỉ làm. Hôm nay, đa phần khách là sinh viên các trường Đại học có nhu cầu về nhà sớm.Với loại hình xe hợp đồng limousine, xe VIP, xe hạng sang chất lượng cao cũng đã “vét” bớt khách của tuyến vận tải cố định bởi tính tiện lợi, chất lượng dịch vụ cao mặc dù giá vé “chát” hơn rất nhiều.Lo sợ tình trạng “chặt chém, nhồi nhét” vẫn diễn ra hàng năm mỗi lần đi xe khách về quê, chị Phan Thị Thu Ngân đã vội vàng gọi điện tới số 19001731 để đặt chỗ ngồi với tuyến xe hợp đồng Limousine chạy Hà Nội-Ninh Bình từ cách đây 3 ngày.Dù giá vé lên tới 130.000 đồng/khách, “chát” hơn rất nhiều so với vé xe khách cố định (70.000 đồng/người) nhưng chị Ngân bảo, đi xe Limousine ghế ngồi thoải mái, nhà xe phục vụ đón tại từng điểm và tiện lợi.“Nếu tính tiền xe ôm hoặc taxi từ nhà ra bến xe cùng với giá vé xe khách thì đắt ngang, thậm chí cao hơn so với xe hạng sang này. Hơn nữa, gia đình có cháu nhỏ nên đi loại xe này rất phù hợp,” chị Ngân thành thật.Tuy nhiên, đến 10 giờ sáng nay, khi liên hệ nhà xe này để đặt chỗ thì đa phần hành khách đều nhận được thông báo, xe đã hết chỗ dù cứ mỗi tiếng sẽ có một xe xuất phát.Theo đánh giá của đại diện lãnh đạo bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, do kỳ nghỉ dài ngày nên nhiều khả năng lượng khách sẽ không bị tập trung quá đông vào một thời điểm mà sẽ được “giãn đều” trong chiều nay và ngày mai (29/4). Các đơn vị này đã tăng cường phương tiện để chuyển tải người dân về quê nghỉ lễ đồng thời có các biện pháp ngăn ngừa nhà xe tăng giá bất thường dịp lễ, nhồi nhét hành khách.Bên cạnh đó, ngay tại cửa ra bến xe, các nhân viên của bến sẽ kiểm tra số lượng hành khách trên xe trước khi xuất bến. Xe chở quá số khách quy định sẽ không được xuất bến.Để ứng phó với tình trạng nhà xe tăng giá bất thường dịp lễ, các bến xe đã tổ chức cho nhà xe ký cam kết không tăng giá vé trái quy định. Nếu hành khách thông tin nhà xe thu tiền xe quá mức giá niêm yết, sau khi xác minh là đúng, bến xe sẽ đình chỉ phương tiện đó từ 5-15 ngày./.