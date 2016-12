Theo hãng thông tấn Yonhap, đảng Saenuri cầm quyền tại Hàn Quốc ngày 29/12 đã chính thức chỉ định ông In Myung-jin, một nhân vật theo đường lối cải cách, làm nhà lãnh đạo lâm thời của đảng này để dẫn dắt các nỗ lực củng cố lại đảng vốn đang bị chao đảo bởi vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye cũng như cuộc đấu tranh phe phái dữ dội trong nội bộ.Sau khi được chỉ định, ông In nhấn mạnh : “Trách nhiệm là trọng tâm của nền dân chủ và là một trong những giá trị cốt yếu của chủ nghĩa bảo thủ.”Trong khi đó, Yonhap dẫn lời nhiều nhà phân tích chính trị nhận định rằng ông In, 70 tuổi, sẽ cố gắng thực hiện những cải cách to lớn đối với đảng Saenuri trong bối cảnh sự tồn tại của đảng này đang bị các nhân vật ly khai đe dọa với kế hoạch lập ra một đảng bảo thủ mới vào tháng tới.Ông In cũng dự kiến sẽ đề cử các thành viên của ủy ban khẩn cấp vào đầu tháng 1/2017.Nhiều nguồn tin được dẫn lời cho biết ông đang tiếp xúc với những nhân vật có khuynh hướng cải tổ trong đảng./.