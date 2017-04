Ngày 28/4, đảng cực hữu Mặt trận dân tộc (FN) của ứng cử viên tranh cử Tổng thống Pháp Marine Le Pen đã thay đổi lãnh đạo lâm thời lần thứ hai chỉ trong vòng 4 ngày qua, sau khi người thứ nhất bị cáo buộc có những phát ngôn ca ngợi việc bác bỏ nạn diệt chủng người Do Thái trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.Sau khi bà Le Pen đã từ chức Chủ tịch đảng FN để tập trung cho vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, dự kiến diễn ra trong ngày 7/5 tới​, Đảng FN đã chọn ông Jean Francois Jalkh, nghị sỹ châu Âu thuộc đảng FN, thay thế bà Le Pen trở thành lãnh đạo lâm thời của đảng FN.Tuy nhiên, ông Jalkh đã bị cuốn vào vụ việc tranh cãi liên quan tới những bình luận về nạn diệt chủng người Do Thái trong Chiến tranh thế giới thứ hai - một chủ đề mà bà Le Pen cũng từng nhiều lần bị chỉ trích.Cụ thể, ông Jalkh được cho là đã có những phát ngôn ca ngợi ông Robert Faurisson, một người từng bị kết án về tội chối bỏ nạn diệt chủng người Do Thái trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.Ngay lập tức, đảng FN đã thay đổi kế hoạch và chọn ông Steeve Briois, thị trưởng thị trấn Henin-Beaumont ở miền Bắc nước Pháp, giữ chức Chủ tịch lâm thời đảng FN, thay thế ông Jean-Francois Jalkh.Phát biểu trên kênh tin tức BFMTV, Phó Chủ tịch đảng FN, ông Louis Aliot đã xác nhận việc thay thế trên và nhấn mạnh "không phải bàn cãi gì thêm" về quyết định này.Hôm 24/4 vừa qua, Tổng thống Israel Reuven Rivlin​ cũng đã chỉ trích ứng cử viên Le Pen về "một hình thức chối bỏ kiểu mới đầy nguy hiểm" liên quan tới trách nhiệm của châu Âu đối với nạn diệt chủng người Do Thái trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.Tổng thống Israel đưa ra lời chỉ trích sau khi bà Le Pen, tuyên bố rằng bà không "nghĩ rằng Pháp có trách nhiệm với sự kiện Vel d'Hiv" diễn ra vào năm 1942, trong đó những người Do Thái tại Paris bị vây bắt và sau đó bị đưa tới các trại tập trung của Đức quốc xã.Mặc dù đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri Pháp tại vòng 1 bầu cử, nhưng giới phân tích cho rằng cựu lãnh đạo đảng FN, Le Pen vẫn thiếu đa số phiếu ủng hộ cần thiết để có thể giành chiến thắng trong vòng bầu cử quyết định sắp tới, và ứng cử viên theo đường lối trung dung Emmanuel Macron​ sẽ dễ dàng đánh bại bà Le Pen với ít nhất 60% số phiếu ủng hộ./.