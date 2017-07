Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở Raqqa, Syria ngày 15/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nguồn thạo tin cho biết ngày 18/7, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong hai vụ nổ liên tiếp nhằm vào nhóm vũ trang Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại khu vực nông thông của thành phố Hasakah, thuộc tỉnh cùng tên ở Đông Bắc Syria.Vụ thứ nhất xảy ra khi một chiếc xe gài bom phát nổ tại một trạm kiểm soát của YPG ở thị trấn Manajeer, vùng nông thôn phía Tây của thành phố Hasakah, khiến 2 dân thường và 2 chiến binh YPG thiệt mạng.Vụ nổ thứ hai xảy ra tại làng Mabrukeh, vùng nông thôn phía Tây của thành phố Ras al-Ein thuộc tỉnh Hasakah.Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm đứng sau các vụ tấn công trên, song YPG có hai lực lượng thù địch tại phương Bắc là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và các tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.IS từng tiến hành một số vụ đánh bom nhằm vào YPG tại Hasakah. Trong khi đó, chính quyền Ankara vẫn luôn phản đối sự ảnh hưởng của các nhóm người Kurd gần biên giới nước này, đồng thời không ngừng tuyển mộ thêm các tay súng nhằm ngăn bước tiến của YPG trong cuộc chiến chống IS tại thành phố Raqqa, miền Bắc Syria.YPG là lực lượng quan trọng trong Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn trong nhiều tháng qua đã tiến hành chiến dịch nhằm giành lại thành phố Raqqa ở Syria từ IS.Mỹ xem YPG như một đồng minh trong chiến dịch chống IS tại thành phố Raqqa, thành trì của IS tại Syria.Mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, hai đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã trở nên căng thẳng sau khi Mỹ ủng hộ trang bị vũ khí cho YPG./.