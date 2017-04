Quân đội Nigeria. (Nguồn: premiumtimesng.com)

Ít nhất 5 binh sỹ đã thiệt mạng và 40 người bị thương khi một phần tử thánh chiến thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram lái chiếc xe tải chở thuốc nổ lao vào đoàn xe quân đội ở Đông Bắc Nigeria.Theo một nguồn tin an ninh, đối tượng đánh bom liều chết, được cho là trung thành với nhóm do phần tử thánh chiến Abu Musab Al-Barnawi đứng đầu, đã tấn công nhằm vào lực lượng quân đội đang tiến hành chiến dịch truy quét phiến quân ở khu vực giữa bang Yobe và Borno.Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm binh sỹ đang di chuyển về thị trấn có quân đội đồn trú Damboa, cách thủ phủ Maiduguri của bang Borno khoảng 90 km. Một nguồn tin khác cho biết thêm chiếc xe bọc thép của quân đội đã bị hư hại nghiêm trọng và chiến dịch trên đã bị trì hoãn sau vụ đánh bom.Nhóm phiến quân Boko Haram tiến hành hoạt động vũ trang tại Nigeria từ năm 2009 nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo. Ít nhất 20.000 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người bị bắt cóc và hơn 2,6 triệu người bị mất nhà ở trong các vụ tấn công của nhóm cực đoan này tại Nigeria và các nước láng giềng Cameroon, Niger và Chad. Sau đó, quân đội Nigeria, dưới sự hỗ trợ của lực lượng quốc tế, đã giải phóng phần lớn khu vực này. Tuy nhiên, Boko Haram tiếp tục tiến hành nhiều vụ tấn công, đánh bom liều chết và bắt cóc con tin ở Đông Bắc Nigeria và các nước láng giềng nói trên.Bất chấp các cuộc tấn công của phiến quân gia tăng nhằm vào các chốt kiểm tra an ninh, nhà thờ và trại tị nạn, Chính phủ Nigeria cho rằng lực lượng Boko Haram đã suy yếu và đang bị chia rẽ. Tháng 8/2016, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố Al-Barnawi, con trai của thủ lĩnh sáng lập Boko Haram, Mohammed Yusuf, là thủ lĩnh thay thế Abubakar Shekau. Tuy nhiên, Shekau đã phản đối Al-Barnawi làm thủ lĩnh và cầm đầu một nhóm phiến quân đối địch khác. Nhóm do Shekau đứng đầu chủ yếu tấn công vào các làng mạc và sát hại dân thường, trong khi nhóm của Al-Barnawi thường tấn công nhằm vào quân đội./.