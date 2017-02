Theo báo cáo vừa được hãng tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance (Anh) công bố, hầu hết những cái tên trong danh sách 10 thương hiệu có giá trị nhất Trung Quốc trong năm 2017 thuộc sở hữu của các ngân hàng nhà nước và các đại gia Internet.Trong số các tiêu chuẩn được Brand Finance sử dụng cho bảng xếp hạng này có sức mạnh thương hiệu và triển vọng doanh số bán hàng.Theo đó, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, một trong năm ngân hàng lớn nhất nước này, đã vượt mặt China Mobile để đứng đầu bảng xếp hạng ở quy mô quốc gia với trị giá thương hiệu ước tính khoảng 47,8 tỷ USD, tăng hơn 10 tỷ USD so với năm 2016 và giữ vị trí thứ 10 trên toàn cầu.Alibaba tự hào là công ty thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc với giá trị thương hiệu tăng 48,5% so với năm trước và đạt 34,8 tỷ USD, đứng đầu trong số các công ty Internet của cường quốc châu Á này.Trong khi đó, Tencent, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng (ở quy mô quốc gia) với giá trị thương hiệu vào khoảng 22,3 tỷ USD.Còn trên bảng xếp hạng toàn cầu, ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Trung Quốc là WeChat của Tencent đã tiến hơn 100 bậc so với năm ngoái với trị giá thương hiệu khoảng 13,1 tỷ USD, trong khi Baidu lại thoát lui 50 bậc trên bảng xếp hạng thế giới.Cũng theo báo cáo của Brand Finace, Goolge đã vượt Apple để trở thành thương hiệu có giá trị nhất trên thế giới với giá trị "tài sản vô hình" ước khoảng 109,7 tỷ USD./.