Bourbon vanilla cao cấp được sử dụng trong tất cả các món. Veracruz thuộc Vịnh Mexico được coi là xứ sở của vanilla trên toàn cầu. Từ thế kỉ XIV, người Aztecs đã biết thưởng thức mùi thơm của quả lan lên men, nhưng phải đến thế kỉ XIX người ta mới sử dụng vanilla tại châu Âu, trong các vườn thực vật ở Paris.



Từ đó, loại hương liệu này được nhập khẩu tới Madagascar và Réunion, và được biết tới bằng tên gọi Île Bourbon (do vậy nay được gọi là Bourbon vanilla). Tên tiếng Pháp của sáu món “Vanille Salée” cũng nhằm để vinh danh nguồn gốc của loại gia vị tuyệt vời này.

Chương trình ẩm thực đặc sắc “Vanille Salée” sau thành công ở thị trường châu Âu vừa chính thức ra mắt trên hệ thống nhà hàng toàn cầu của tập đoàn khách sạn Thụy Sĩ Mövenpick Hotels & Resorts.Theo đó, từ ngày 21/2-21/3, giác quan của các thực khách tại châu Á, Trung Đông và châu Phi sẽ được thỏa sức du ngoạn với sáu món ăn được kết hợp tài tình cùng hương thơm dịu nhẹ của vanilla.Thường được dùng trong các món ngọt tráng miệng, nhưng giờ đây hương vị dịu nhẹ của vanilla sẽ tạo ra ngạc nhiên thú vị khi hòa quyện đầy bất ngờ với cá và thịt trắng.Vanilla, vốn vẫn được vinh danh “nữ hoàng của các loại gia vị,” không chỉ làm hương thơm của món ăn và hương thảo mộc được khơi dậy thêm phần tinh tế, mà đồng thời giúp cà chua, củ cải đường và hành tây xuất hiện với một hương thơm thú vị và mới mẻ hơn.Các món khai vị hấp dẫn bao gồm: White onion velouté (Súp kem hành hương vani, nghệ tây và hành ngào đường), Sashimi of tuna and salmon (Gỏi cá hồi và cá ngừ tươi), Goat cheese and figs salad (Salad phô mai dê và quả sung). Các món chính là: Pike perch filet and endive (Cá mú áp chảo kèm rau xà lách đắng hầm), Veal tenderloin and Garden Vegetables (Thăn bê bỏ lò kèm rau vườn) và Guinea fowl breast Melba (Ức gà bỏ lò kèm đào và khoai tây hầm kem đút lò).“Những sáng kiến ẩm thực này do Giám đốc phụ trách Ẩm thực khu vực châu Âu tài năng của chúng tôi là Thomas Hollenstein, người luôn mong muốn mang lại bất ngờ cho các du khách bằng sự kết hợp độc đáo giữa các hương vị sáng tạo nên,” ông Olivier Chavvy, Chủ tịch Mövenpick Hotels & Resorts cho hay.Hình ảnh các món ăn với vanilla trong thực đơn do Mövenpick Hanoi cung cấp: