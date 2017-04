Roman Polanski. (Nguồn: Reuters)

Đạo diễn Pháp gốc Ba Lan Roman Polanski (83 tuổi), nhà làm phim vẫn đang bị Mỹ truy nã, sẽ giới thiệu phim mới tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 70, diễn ra vào ngày 17-28/5.Phim mới của Polanski mang tựa đề "Based on a True Story," do người vợ Pháp của ông là Emmanuelle Seigner và cựu Bond Girl Eva Green thủ diễn chính.Phim được Polanski dàn dựng theo tiểu thuyết cùng tên của Delphine de Vigan, kể về một nhà văn nữ (Emmanuelle Seigner) gặp một người phụ nữ bí ẩn (Eva Green) tại một buổi ký tặng sách.Đây là phim truyện nhựa đầu tiên của Polanski kể từ khi ông tung ra tác phẩm "Venus in Fur" hồi năm 2013. Phim không nằm trong danh sách tranh giải Cành cọ Vàng.Hồi đầu năm, Polanski đã buộc phải từ bỏ vai trò chủ tọa lễ trao giải Cesar, được xem là giải Oscar của điện ảnh Pháp, sau khi bị các nhà hoạt động vì bình quyền phụ nữ phản đối dữ dội.Polanski đã phải “trốn chạy” khỏi nước Mỹ gần 4 thập kỷ qua sau khi bị truy tố về tội quan hệ tình dục trái phép với một bé gái tuổi vị thành niên Samantha Geimer trong ngôi nhà của nam tài tử Jack Nicholson ở Los Angeles hồi năm 1977.Hiện, Polanski đang sinh sống tại Pháp.Hồi đầu tháng, Polanski đã thất bại trong cuộc thương lượng để được trở lại Mỹ. Tuy nhiên, nạn nhân của ông là Samantha Geimer tuyên bố rằng các công tố viên thực chất muốn lấy vụ này để thúc đẩy sự nghiệp của mình hơn là giải quyết nó.Từ lâu, Geimer đã muốn “buông xuôi" vụ này để cô có thể sống yên với cuộc đời mình./.