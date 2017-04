(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Đến 23 giờ 10 phút ngày 25/4, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã kịp thời dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại gara ôtô trên đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông.Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 25/4, người dân trên phố Ngô Quyền, phường Quang Trung, Hà Đông (Hà Nội) bất ngờ phát hiện lửa bùng phát dữ dội tại gara ôtô Quang Dũng.Chỉ trong vòng ít phút, ngọn lửa bốc cao và phát triển mạnh, bao trùm hầu hết gara ôtô có diện tích hơn 500m2. Sức nóng của vụ cháy cũng đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của khu di tích lịch sử chùa Ngòi gần đó.Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Hà Đông đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy chuyên nghiệp, xe chở nước cùng các phương tiện cứu hộ đến hiện trường dập lửa, khoanh vùng, chống cháy lan.Người dân sống xung quanh khu vực cũng phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức di chuyển các hiện vật trong chùa Ngòi đến nơi an toàn.Sau những nỗ lực của lực lượng chức năng, đến 23 giờ 10 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.Rất may, không xảy ra thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản từ vụ cháy đang được điều tra, làm rõ./.