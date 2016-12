Phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (Bình Định) bị nước lũ cô lập. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017 diễn ra ngày 28-29/12.Tại Hội nghị, Chính phủ và các địa phương đã thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình năm 2016, những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2017.Năm 2016 là một năm Việt Nam gánh chịu nhiều thiên tai và nhân họa nhất trong vòng mấy chục năm trở lại đây.Ngay từ đầu năm thiên tai khô hạn diễn ra ở duyên hải miền Trung, Tây Nguyên; hạn hán và xâm mặn trăm năm mới gặp ở đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó là sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh​ Bắc miền Trung. Những tháng cuối năm là lũ lụt ở hầu hết các tỉnh ​Nam Trung Bộ.Thiên tai và nhân họa đã gây ra thiệt hại vô cùng to lớn về kinh tế, nhiều nơi mất của, mất người, đời sống bị xáo trộn, công việc làm ăn của người dân bị đình trệ, cuộc sống rất khó khăn.Đặc biệt sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra không chỉ làm hàng vạn gia đình ngư dân, nuôi trồng hải sản, làm dịch vụ nghề cá trong vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà còn gây ra bức xúc xã hội khiến cho không ít kẻ cơ hội và các thế lực thù địch lợi dụng kích động gây chia rẽ nhằm làm mất ổn định xã hội, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Thực tế đó đã đặt ra cho Chính phủ, cả hệ thống chính trị và người dân những nhiệm vụ to lớn và cấp bách, cần có bản lĩnh vững vàng, sự nhạy bén, kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong tình huống đột xuất này.Song tất cả những khó khăn rất nặng nề đó đã được Đảng, Chính phủ có các giải pháp kịp thời, hợp lòng dân để cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của mỗi người dân vượt qua, giành thắng lợi to lớn.Bảo đảm cho kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, GDP tăng 6,21%, cao hơn các nước đang phát triển (ở Châu Á là 5,5%, khu vực Đông Nam Á 4,5%).Thu ngân sách Nhà nước đạt mục tiêu đề ra, xuất khẩu tăng 8,6%, xuất siêu 2,68 tỷ USD. Nhiều kết quả lần đầu tiên đạt được như dự trữ ngoại hối đạt 41 tỷ USD; cả nước có trên 110.000 doanh nghiệp thành lập mới. Vốn FDI đạt 15,8 tỷ USD; Du lịch thu hút trên 10 triệu lượt khách quốc tế…Những kết quả đó là thắng lợi có ý nghĩa to lớn vừa thể hiện tinh thần và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, là thắng lợi của đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, sự điều hành, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ; cũng là kết quả bước đầu quan trọng của tinh thần và hành động quốc gia khởi nghiệp.Có thể nói rằng, ấn tượng mới mẻ và sâu sắc nhất trong năm 2016 là phát biểu và yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xây dựng một Chính phủ hành động, kiến tạo, phục vụ và liêm chính.Và cũng nhờ sự hành động kịp thời, có hiệu quả của Chính phủ mà tinh thần kiến tạo, phục vụ, liêm chính đã như một mục tiêu, một yêu cầu đối với cả hệ thống chính trị, tạo ra một niềm tin, một động lực phát triển mới.Thực tế trong năm 2016, nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân vùng gặp thiên tai, lũ lụt đã thấy rõ sự quyết tâm và mọi nỗ lực của Chính phủ trong việc tập trung phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc phòng chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; bảo đảm không để người dân nào bị đói, rét, bệnh tật trong thiên tai.Chỉ thị của Thủ tướng về việc đóng cửa rừng tự nhiên, xử lý nghiêm các vụ phá rừng đã được toàn dân hoan nghênh, ủng hộ; đặc biệt là đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.Nhân dân cũng đặc biệt quan tâm việc Chính phủ chỉ đạo quyết liệt xử lý các vấn đề quan trọng, cấp bách, bức xúc, sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; quyết tâm chống tham nhũng, lợi ích nhóm; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.Việc Chính phủ nhanh chóng giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề đó đã tạo nên niềm tin trong lòng dân và sự đồng thuận xã hội rộng lớn, thể hiện sự đúng đắn của chủ trương đường lối và các quyết sách của Đảng và Chính phủ.Điều đó lại một lần nữa được chứng minh qua những thành tựu mà ngành nông nghiệp đã đạt được trong bối cảnh thiên tai khốc liệt.3 điểm sáng lớn của ngành nông nghiệp năm 2016 là tăng trưởng được phục hồi sau 6 tháng tăng trưởng âm (tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt khoảng 1,2%); xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục 32,1 tỷ USD, tăng hơn 6% so với 2015; vấn đề an toàn thực phẩm có sự chuyển biến căn bản, rõ nét, được cả hệ thống chính trị, xã hội đánh giá cao, tạo niềm tin trên thương trường và trong lòng người dân.Thành tựu của ngành nông nghiệp trong năm 2016 là rất thiết thực, bảo đảm đời sống của hàng chục triệu hộ nông dân, góp phần quan trọng vào việc ổn định xã hội.Những thắng lợi đạt được trong năm 2016 có ý nghĩa to lớn, không chỉ tạo nên một động lực mới cho tiến trình đổi mới và phát triển mà còn tạo thêm tiềm lực để giải quyết và vượt qua những khó khăn tồn tại đối với nhiều ngành kinh tế như khai khoáng, ngân hàng, giải quyết triệt để hậu quả sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh bắc miền Trung.Xây dựng và triển khai chiến lược đối phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. Đồng thời xử lý có hiệu quả các dự án nghìn tỷ thua lỗ và mất vốn cũng như các vụ việc gây bức xúc lớn trong xã hội như vụ Trịnh Xuân Thanh…Năm 2016 nhân dân cả nước và công đồng doanh nghiệp đều thấy rõ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành đã chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp, tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.Đặc biệt là sự gương mẫu của Chính phủ và các thành viên chính phủ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Đó là những tiền đề tạo nên những nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2017.Động lực phát triển đã có, mục tiêu phát triển đã rõ, các tồn tại và yếu kém đã được chỉ ra; hoạch định chiến lược đã được xác định ở tầm quốc gia đến phạm vi từng ngành, địa phương. Vấn đề có tính chất quyết định cho thành công là hành động.Tinh thần và động lực từ một Chính phủ hành động, kiến tạo, phục vụ và liêm chính phải được chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức thấm nhuần và thể hiện bằng các việc làm cụ thể, không nói suông. Đó là đòi hỏi cấp thiết của người dân, của Chính phủ.Tinh thần quốc gia khởi nghiệp đang thể hiện sức sống mạnh mẽ, từ đó đặt ra yêu cầu đối với cả hệ thống chính trị là làm mọi cách để tinh thần đó trở thành một nguồn lực phi thường, một cảm hứng sáng tạo và cống hiến ngày càng lan rộng trong mọi tầng lớp xã hội; tất cả sẽ kết thành nguồn lực to lớn tạo nên sự chuyển biến rõ nét và hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ./.