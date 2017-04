Bộ tem 320: Tổng tiến công 1975.

Bộ tem 461: Kỷ niệm 10 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam.

Kỷ niệm những ngày lịch sử (4 mẫu - phát hành năm 1987)

Tem Việt Nam thống nhất.

Những con tem bưu chính không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ vận chuyển thư từ, nó còn mang trong mình ý nghĩa lịch sử khi truyền tải những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc trong ngày vui đại thắng...Bốn mươi hai mùa xuân đã trôi qua, kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong lòng những người chơi tem Việt, những bộ tem truyền tải thông điệp ngày đại thắng luôn được gìn giữ cẩn trọng.VietnamPlus xin gửi tới độc giả những bộ tem Bưu chính đã phát hành kỷ niệm sự kiện lịch sử này, do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp:(6 mẫu - phát hành năm 1976).Bộ tem ghi lại 03 mốc chiến công quan trọng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Giải phóng Buôn Mê Thuột (12/3/1975); Giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975); Giải phóng Sài Gòn (30/4/1975).Bộ tem gồm 6 mẫu nhưng được sử dụng 3 mẫu thiết kế hình ảnh của 3 sự kiện, được in lặp lại theo 2 mệnh giá khác nhau.(4 mẫu, 1 blốc - phát hành năm 1985).Bộ tem được phát hành nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, với 4 mẫu và 1 blốc, khắc họa lại hình ảnh những bước tiến quân thần tốc, giải phóng Sài Gòn năm 1975 và thành tựu nổi bật sau 10 năm giải phóng thống nhất đất nước.(4 mẫu - phát hành năm 1987).Bộ tem gồm 4 mẫu, do hoạ sĩ Ngô Mạnh Lân thiết kế đã đoạt giải tại cuộc thi vẽ mẫu tem do Bưu điện Việt Nam tổ chức. Bộ tem đưa ta đến những mốc son lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc Việt Nam: Ngày 19/8/1945 - Cách mạng tháng Tám thành công, chiếm Phủ Khâm sai; Ngày 2/9/1945, ngày Quốc khánh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử; Ngày 7/5/1954, chiến thắng Điện Biên Phủ, cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm De Castries; Ngày 30/4/1975, giải phóng Sài Gòn, xe tăng bộ đội tiến vào dinh Độc Lập kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh.Ở mỗi mốc son lịch sử đều có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ​- Người lãnh đạo của Cách mạng Việt Nam.(1 mẫu - phát hành năm 1976).Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nước, trên lãnh thổ Việt Nam tồn tại 2 dòng tem Cách mạng lưu hành tại 2 khu vực khác nhau. Tem “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” do Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát hành được sử dụng tại miền Bắc Xã hội chủ nghĩa; Tem “Cộng hòa miền ​Nam Việt Nam” do Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phát hành và sử dụng tại vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam.Cùng với sự kiện kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khoá VI - Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất (diễn ra từ ngày 24/6 - 3/7/1976) - quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hai dòng tem Cách mạng của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam hòa nhập làm một./.