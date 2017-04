Binh sỹ Mexico có mặt ở điểm nóng Michoacan. (Nguồn: starmedia.com)

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo của Cơ quan công tố Mexico đưa tin một cuộc đấu súng giữa các băng đảng ma túy tại bang Michoacan, miền Trung nước này, đã khiến 9 người thiệt mạng và 9 người người khác bị thương.Vụ việc xảy ra vào chiều tối 22/4 (theo giờ địa phương) tại một khu phố thuộc quận Churumuco, giáp với bang Guerero, điểm nóng tranh chấp giữa các băng đảng khét tiếng nhằm kiểm soát tuyến đường buôn bán và vận chuyển ma túy.Michoacan, cùng với 2 bang giáp ranh là Guerero và Jalisco, là một trong những khu vực bạo lực nhất Mexico do hoạt động của tội phạm ma túy, đánh cắp nhiên liệu, bắt cóc, tống tiền...Các băng đảng tội phạm thường xuyên thanh toán lẫn nhau để kiểm soát những tuyến đường vận chuyển ma túy dọc bờ biển Thái Bình Dương.Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, các vụ đụng độ giữa các băng nhóm tội phạm tại Michoacan đã khiến 338 người thiệt mạng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2016. Năm 2016 ghi nhận 1.287 người chết trong các vụ đấu súng giữa tội phạm tại bang này.Từ tháng 1/2014, chính phủ liên bang đã phải tăng cường cảnh sát quân sự tại Michoacan nhằm kiểm soát tình hình an ninh khi bang này đứng bên bờ của một cuộc nội chiến giữa các băng đảng tội phạm và các nhóm tự vệ vũ trang địa phương./.