Đường trục chính Bắc-Nam đảo Phú Quốc được đầu tư xây dựng mới. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt Đề án xây dựng "thành phố thông minh" Phú Quốc giai đoạn 2016-2020 với tổng vốn thực hiện 67 tỷ đồng do Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam (VNPT) làm chủ đầu tư.Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang cho biết, mục tiêu của đề án là xây dựng "thành phố thông minh" Phú Quốc dựa trên mô hình khung công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của VNPT và kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang, phát triển Phú Quốc trở thành thành phố du lịch, hấp dẫn khách du lịch bởi sự thông minh, thân thiện và an toàn; nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân và quản lý đô thị hiệu quả theo định hướng Phú Quốc trở thành đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, là trung tâm tài chính của Việt Nam và khu vực.Theo đề án, điều kiện cần thiết để khởi động "thành phố thông minh" Phú Quốc trên cơ sở hoàn thiện hạ tầng viễn thông-công nghệ thông tin, cung cấp đầy đủ các chức năng của chính quyền điện tử và các dịch vụ, tiện ích thông minh như du lịch, giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, tài chính… Các dự án đầu tư bao gồm: cáp quang hóa hệ thống kết nối toàn bộ trên đảo, phát triển và mở rộng mạng 4G, triển khai mạng internet wifi công cộng, cổng thông tin du lịch-xã hội; triển khai chính quyền điện tử; quản lý lưu trú trực tuyến; quản lý, giám sát chất lượng môi trường; lắp đặt hệ thống camera giám sát; quản lý y tế, giáo dục, du lịch; quản lý, giám sát cháy rừng.Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh xây dựng "thành phố thông minh" Phú Quốc góp phần cho mục tiêu phát triển Phú Quốc trở thành đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao của cả nước và khu vực, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới, với các tiện ích mang lại như nâng cao chất lượng, hiệu quả cũng như tiết kiệm chi phí trong công tác quản lý; cung cấp các dịch vụ tiện ích và đảm bảo an toàn, an ninh cho người dân, du khách đến Phú Quốc… Qua đó, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội đảo ngọc Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung, hướng đến phát triển nhanh và bền vững.Để Đề án xây dựng "thành phố thông minh" Phú Quốc giai đoạn 2016-2020 thành công, chất lượng và hiệu quả, tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về đảm bảo tài chính; tổ chức chỉ đạo, điều hành; môi trường pháp lý; khoa học-công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; giám sát, đánh giá; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng; đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế…Việc xây dựng thành công "thành phố thông minh" Phú Quốc góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn; đưa Phú Quốc trở thành một trong những địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh chính quyền điện tử. Với việc xây dựng các hệ thống thông tin thông minh, doanh nghiệp được cung cấp môi trường phát triển càng tiện ích, ưu việt; người dân, doanh nghiệp được sử dụng các dịch vụ trên mạng ở các cấp độ khác nhau và được cung cấp thông tin một cách minh bạch, thuận lợi, kịp thời…, góp phần giảm thiểu thời gian, công sức trong giao dịch hành chính với chính quyền, mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh tế của doanh nghiệp; nhân dân được tiếp cận các dịch vụ chất lượng với công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiện ích./.