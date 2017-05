Hiệp hội năng lượng gió châu Âu (WindEurope) ngày 9/5 cho biết đầu tư vào lĩnh vực năng lượng gió tại châu Âu đạt 43 tỷ euro trong năm ​ngoái, tăng 22% so với năm 2015.Lâu nay, ngành năng lượng gió đã thu hút được rất nhiều vốn đầu tư, bao gồm các khoản dành cho xây dựng các tuốcbin gió mới, tái cấp vốn hoạt động, mua dự án hoặc tăng vốn.Tiền dành cho đầu tư xây dựng mới các trạm phong điện chiếm 27,6 tỷ euro năm 2016, trong đó riêng đầu tư cho các tuốcbin gió đặt ngoài biển đạt mức kỷ lục 18,2 tỷ euro.Ngược lại, lần đầu tiên trong 5 năm qua đã ghi nhận mức đầu tư cho xây dựng các trạm phong điện mới trong đất liền giảm còn 9,4 tỷ euro.Các thị trường chính đầu tư cho các dự án mới về năng lượng gió là nước Anh với 12,7 tỷ euro và Đức với 5,3 tỷ euro. Tại Bỉ, các khoản đầu tư đạt 2,3 tỷ euro, so với con số 0,92 tỷ euro của năm 2015.WindEurope cho biết chỉ riêng bốn nước Anh, Đức, Bỉ và Na Uy đã chiếm đến 80% tổng các khoản đầu tư mới vào khai thác năng lượng gió.Tổ chức này cũng bày tỏ lo ngại khi năm 2016 có tới 14 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã không triển khai một dự án mới nào trong lĩnh vực trên.Tuy nhiên, WindEurope cũng dự báo mức độ đầu tư vào lĩnh vực này sẽ giảm trong năm ​nay.Sự suy giảm này là do một số lượng lớn các dự án đầu tư vào năng lượng gió đã được triển khai trong vòng 2 năm qua trước khi nhiều nước chuyển sang áp dụng cơ chế đấu giá trong mua bán điện./.