(Nguồn: Daily Express)

Hơn 500 triệu USD đã được rót vào các công ty công nghệ tài chính của Anh trong nửa đầu năm 2017, cao hơn 37% so với cùng kỳ năm trước.Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy lĩnh vực tăng trưởng nhanh này đang vượt qua ảnh hưởng của việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit.Theo báo cáo công bố ngày 25/7 của tổ chức Innovate Finance, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính có trụ sở tại Anh đã thu hút đươc 564 triệu USD tiền đầu tư, chủ yếu từ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2016.Con số này đã đưa Anh trở thành nước đứng thứ 3 toàn cầu về thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ tài chính, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Con số này thấp hơn so với năm 2015, khi lượng vốn đầu tư đạt kỷ lục 676 triệu USD trong nửa đầu năm và đạt 1,3 tỷ USD cho cả năm.Tuy nhiên, Innovate Finance vẫn tin tưởng vào sự tăng trưởng nhanh của thị trường này trong năm nay khi lượng vốn đầu tư chỉ riêng từ ngày 1 đến 23/7 vừa qua, đã đạt 155 triệu USD. Tổ chức này dự báo các khoản đầu tư sẽ bắt đầu tăng nhanh từ quý III này.Công nghệ tài chính là lĩnh vực bao trùm từ các ứng dụng trả tiền bằng điện thoại di động đến các loại tiền ảo như bitcoin. Anh xác định đây là một lĩnh vực ưu tiên phát triển với số lượng việc làm tạo mới lên đến 60.000 vị trí và đóng góp khoảng 9 tỷ USD cho nền kinh tế.Nhiều người đã lo ngại vấn đề Brexit sẽ ảnh hưởng đến vị thế dẫn đầu về công nghệ tài chính của Anh tại châu Âu. Tuy nhiên, theo nhiều nhà đầu tư, sự tiên phong của Anh trong cả lĩnh vực tài chính thông thường và công nghệ, cũng như các quy định pháp lý thuận lợi, văn hóa kinh doanh và thậm chí là ngôn ngữ Anh là những điều kiện khiến nhiều trung tâm tài chính khác khó cạnh tranh với Anh.Các lo ngại về việc Anh sẽ mất "quyền hộ chiếu" - vốn cho phép các doanh nghiệp được cấp phép ở một nước EU được tự do kinh doanh ở toàn bộ các nước thành viên khác, cũng giảm dần khi Innovate Finance cho biết chỉ 20% trong tổng số 300 doanh nghiệp khởi nghiệp thành viên của Innovate Finance bị ảnh hưởng nếu đều này xảy ra.Hiện vấn đề lo ngại nhất của doanh nghiệp lĩnh vực này là nhân lực. Với khoảng 30% lao động trong ngành này là người ngoại quốc, phần lớn là từ châu Âu, các doanh nghiệp này sẽ bị thiếu hụt lao động khi Brexit diễn ra.Đầu tư vào lĩnh vực công nghệ tài chính trên toàn cầu đạt 6,5 tỷ USD trong nửa đầu năm 2017 với hơn một nửa số này được rót vào Mỹ, và 1 tỷ USD vào Trung Quốc./.