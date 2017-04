Vai diễn của Beckham hứa hẹn mang tới nhiều bất ngờ

Không chỉ gây ấn tượng bởi câu chuyện hấp dẫn và những pha hành động kịch tính, gay cấn, siêu phẩm "King Arthur: Legend of The Sword" (Huyền thoại vua Arthur: Thanh gươm trong đá) còn mê hoặc khán giả bởi dàn sao nam điển trai bậc nhất Hollywood. Sự xuất hiện khiến nhiều người bất ngờ nhất là David Beckham Beckham nổi danh là một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Anh và nhiều câu lạc bộ nổi tiếng như Manchester United, Real Madrid, A.C Milan,…Ở lĩnh vực thể thao, anh đã dành được rất nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý. Năm 2004, anh là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới và là chủ đề thể thao được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Không chỉ có vậy, Beckham còn là một biểu tượng thời trang và từng được đánh giá là một trong những người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2007.Anh gia nhập làng điện ảnh thế giới vào năm 2014, với bộ phim truyền hình đầu tiên là “Only Fools and Horses: Beckham in Peckham.” Sau đó, David Beckham tham gia thêm một vài dự án, nhưng chỉ xuất hiện với vai khò khách mời hoặc vai diễn phụ như “The Man from U.N.C.L.E,” “Outlaws,” “H&M’s the Road trip.” Trong phim “King Arthur: Legend of the Sword," B​eckham vào vai Blackleg Leader.Bên cạnh Beckham là những nam tài tử khác như Charlie Hunnam, Jude Law và Eric Bana.Bộ phim "King Arthur: Legend of The Sword" sẽ khởi chiếu từ ngày 12/5 trên các rạp toàn quốc./.