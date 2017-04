Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến với Quốc vụ khanh Ấn Độ Vijay Kumar Singh. (Nguồn: TTXVN phát)

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ngài Vijay Kumar Singh đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-23/4.Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972-7/1/2017) và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (6/7/2007-6/7/2017) giữa Việt Nam và Ấn Độ.Sáng 21/4, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội kiến với Quốc vụ khanh Ấn Độ Vijay Kumar Singh.Tại cuộc hội kiến, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhiệt liệt chào mừng Quốc vụ khanh Vijay Kumar Singh sang thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động mở đầu Năm Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ 2017. Hai bên bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng trong hơn 45 năm qua, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (9/2016).Trên cơ sở quan hệ chính trị ngày càng gần gũi và tin cậy, hai bên đã nhất trí việc Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp tốt để triển khai các hoạt động đối ngoại quan trọng trong năm Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ 2017, trong đó có việc trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên sớm hoàn tất và ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2017-2020 để đề ra các phương hướng và biện pháp nhằm triển khai hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên như: quốc phòng-an ninh, thương mại và đầu tư, năng lượng, đào tạo nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học...Quốc vụ khanh Ấn Độ Vijay Kumar Singh cảm ơn những đóng góp của Việt Nam trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015-2018 và đánh giá quan hệ hai nước đạt được bước tiến lớn với việc ký kết những thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng nguyên tử, nghiên cứu vũ trụ, công nghệ thông tin…Quốc vụ khanh Ấn Độ khẳng định trong thời gian tới, phía Ấn Độ sẽ phối hợp với các bộ, ngành của Việt Nam để chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và giải ngân các gói tín dụng của Ấn Độ dành cho Việt Nam.Bên cạnh đó, hai bên nhất trí cần khai thác các tiềm năng và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, trong đó phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15 tỷ USD vào năm 2020 như thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước; nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm tổ chức Kỳ họp Tiểu ban Thương mại hỗn hợp để rà soát và xúc tiến các hoạt động đầu tư giữa hai nước.Việt Nam hoan nghênh các công ty và doanh nghiệp Ấn Độ sang hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, khai thác dầu khí, hóa dầu, phát triển phần mềm và đào tạo công nghệ thông tin, dệt may, ngân hàng tài chính…Tại cuộc hội kiến, hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như hợp tác ASEAN-Ấn Độ, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và các diễn đàn hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp quốc.Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định mong muốn và quyết tâm hợp tác nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông trên cơ sở các nguyên tắc của Luật pháp quốc tế, đặc biệt là các nguyên tắc của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc triệt để tôn trọng Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và bày tỏ mong muốn các bên liên quan sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC)./.