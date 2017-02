Vidal mở tỷ số cho Bayern phút 90 sau pha kiến tạo tuyệt đẹp của Thomas Müller. (Nguồn: Euro Sport)

Robben ấn định chiến thắng cho Bayern trước Ingolstadt. (Nguồn: Imago)

Bayern có thể thắng Arsenal? Đó là điều mà nhiều người đang tự hỏi khi chứng kiến Bayern trình diễn lối chơi không thực sự thuyết phục kể từ đầu năm 2017.Trong cả 5 trận (4 trận ở Bundesliga và 1 trận Cúp Quốc gia), không một trận nào Bayern thi đấu thuyết phục, nhưng họ lại có thêm được 10 điểm và có mặt tại tứ kết Cúp Quốc gia.Nhìn vào thành tích của Bayern, những phát biểu của Thomas Müller là hoàn toàn có lý khi anh nói rằng, Bayern không có khủng khoảng như giới truyền thông đang đưa tin.Nếu họ khủng khoảng thật sự thì có bao nhiêu đội bóng ở Bundesliga và châu Âu đang muốn có cuộc "khủng khoảng" này?Ở vòng 20 Bundesiga, Bayern cũng đã gặp phải rất nhiều khó khăn và chỉ có thể giành chiến thắng trước đội đứng áp chót bảng xếp hạng Ingolstadt nhờ các pha lập công ở các phút thứ 90 và 90+1 của Arturo Vidal và Arjen Robben.Sau trận đấu, thủ quân Philipp Lahm cho biết: "Đây cũng là may mắn của Bayern, nhưng chúng tôi đã thi đấu với một niềm tin rằng chúng tôi sẽ có bàn thắng."Trong khi đó, Müller thẳng thắn cho rằng: "Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi có hai bàn thắng đó."Nhìn những gì đã và đang diễn ra, Bayern dưới thời Ancelotti thi đấu không còn mượt mà như Pep Guardiola. Thậm chí, họ thiếu hẳn sự thống trị như dưới thời Jupp Heynckes. Họ không còn lối đá ngẫu hứng và sáng tạo, thiếu tốc độ.Tuy nhiên, thay vì tiki-taka bóng bẩy như Pep Guardiola, Ancelotti đã khơi dậy cảm giác "Mia san Mia" trở lại Bayern - rằng họ thi đấu không thuyết phục nhưng vẫn giành phần thắng.Tuy nhiên, chính lối đá tưởng chừng như nham nhở, nhưng lại vô cùng khó chịu này đã khiến đối thủ của họ mệt mỏi về tâm lý, họ biết cách chờ đợi cho đến khi tinh thần thi đấu của đối thủ bị đánh cùn sẽ ra đòn quyết định.Huấn luyện viên Ancelotti đã không thể chắp cánh cho lối chơi của Bayern, nhưng dường như ông đang dậy "Hùm xám" cách rình mồi để đợi Arsenal?Theo như các chuyên gia nhận định, đây là chiến thuật khắc tinh đối với Arsenal của Wenger cũng như những đội bóng hàng đầu khác có lối chơi mỹ miều hơn.Ngay cả Carlo Ancelotti, khi được phóng viên của tờ Bild am Sonntag hỏi có cần phải cải thiện lối chơi ở trận gặp Arsenal hay không, ông cũng đã thẳng thắn đáp lại: "Nếu theo như tôi xem trận đấu ngày hôm nay thì không cần. Chúng tôi đã làm rất tốt công việc của mình. Nhưng nó sẽ cho chúng tôi thêm lòng tin vào chính mình cho trận đấu sắp tới."Trong trận gặp Ingolstadt, Bayern đã cầm bóng tới 70% nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ đến những phút lóe sáng của những cá nhân trong đội hình mới có thể mang về chiến thắng.Huấn luyện viên của Ingolstadt Maik Walpurgis cũng phải thừa nhận rằng: "Cuối cùng thì những cá nhân xuất sắc của họ đã quyết định trận đấu."Tuy nhiên, so với Ingolstadt, Arsenal hoàn toàn khác biệt khi mà trong đội hình của họ có nhiều cầu thủ chất lượng. Về điều này, Carlo cho hay: "Tính cách đặc trưng của đội bóng và chiến thuật sẽ là chìa khóa. Tôi hy vọng, chúng tôi sẽ chơi như hôm nay."Với những gì đã diễn ra, Bayern của Carlo Ancelotti chắc chắn sẽ bước vào trận gặp Arsneal với tâm lý thoải mái nhất khi mà họ đã không còn phải quá bận tâm ở Bundesliga.Sau vòng 20 diễn ra đêm qua, Bayern đã tạo nên khoảng cách rất lớn (7 điểm) so với nhóm bám đuổi khi mà đối thủ của họ đã "tự bắn vào chân mình."Chia sẻ về điều này, Thomas Müller nói: " Đây thật là một tuần thi đấu tuyệt vời đói với chúng tôi."Trong khi đó, giám đốc điều hành của Bayern Karl-Heinz Rummenigge tỏ ra thận trọng: "Tôi nghĩ, chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn. Tôi không muốn nói một cách tiêu cực vì chúng tôi đã thắng 10 trận trong 11 trận gần đây nhất"./.