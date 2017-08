(Ảnh minh họa: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 4/8, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Quyết Tâm, sinh năm 1959, trú tại phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”Trần Quyết Tâm nguyên là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Trường Xuân xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông cũng bắt tạm giam Trần Đức Tính, sinh năm 1980, trú tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật quản lý bảo vệ rừng của công ty cũng về hành vi trên.Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2014, Tâm và Tính đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng dẫn đến làm mất hơn 75ha rừng tự nhiên tại lâm phần do Công ty Trường Xuân quản lý.Trước đó, ngày 20/4, Công an huyện Đắk Glong đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng, xảy ra tại lô 3, khoảnh 1, Tiểu khu 1697, do Xí nghiệp lâm nghiệp Đắk Ha (xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) quản lý và bắt tạm giam Trần Văn Tuân, sinh năm 1974, trú tại phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.Mở rộng điều tra, ngày 14/7/2017, Công an huyện Đắk Glong tiếp tục khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Sáng, sinh năm 1974, ngụ phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Phạm Xuân Sáng nguyên cán bộ phòng Chống phản động và chống khủng bố (PA88), Công an tỉnh Đắk Nông.Hiện hai vụ án trên đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.