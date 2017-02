Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng MHB

Ngày 7/ 2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, cho biết đã có kết luận điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (Ngân hàng MHB), Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng MHB (Công ty MHBS) và một đơn vị liên quan.



Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã đề nghị truy tố 17 đối tượng về hai tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” trong đó có Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng MHB; Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng Giám đốc; Bùi Thanh Hưng, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Thanh, nguyên Kế toán trưởng Ngân hàng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng Giám đốc Công ty MHBS ; Đặng Văn Hòa, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS cùng 10 bị can khác có liên quan.



Trong vụ án này, bị can Huỳnh Nam Dũng là người có chức vụ, quyền hạn và có trách nhiệm quản lý vốn của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng MHB, nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước với số tiền gần 299 tỷ đồng.



Theo kết luận điều tra, trước khi sáp nhập vào Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng MHB thành lập năm 1998, trụ sở chính tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ của Ngân hàng này là hơn 3.369 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm tới 91,26%.



Ngày 25/12/2006, Ngân hàng MHB thành lập Công ty MHBS, trong đó vốn của Ngân hàng MHB chiếm tới 60% vốn điều lệ. Ông Huỳnh Nam Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng MHB góp 8,12% vốn điều lệ và ông Nguyễn Phước Hòa, Tổng Giám đốc góp 1,24% vốn điều lệ tại Công ty MHBS.



Tháng 11/2010, qua kiểm toán nội bộ của Ngân hàng MHB, phát hiện Công ty MHBS thua lỗ liên tiếp. Năm 2008 thua lỗ hơn 36,6 tỷ đồng, năm 2009 thua lỗ hơn 41,5 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2010 lỗ thuần từ hoạt động tự doanh gần 13 tỷ đồng.



Ngoài ra, Công ty MHBS còn mắc nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, thậm chí cho khách hàng mua chứng khoán trả chậm tiền, cho khách hàng vay tiền thông qua hợp tác đầu tư, sử dụng ba tài khoản đứng tên cá nhân làm tài khoản tự doanh sử dụng tiền vốn của Công ty để kinh doanh chứng khoán gây thua lỗ nghiêm trọng.



Đáng ra, với trách nhiệm là người quản lý vốn Nhà nước tại ngân hàng MHB, Huỳnh Nam Dũng phải bàn bạc với tập thể, cân nhắc đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm chấn chỉnh hoạt động của Công ty MHBS, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước và các cổ đông, nhưng với mục đích tạo doanh thu và lợi nhuận cho Công ty MHBS, vì có quyền lợi cổ phần tại Công ty này, nên Huỳnh Nam Dũng, với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có (Hội đồng ALCO) đã tổ chức cuộc họp với các thành viên trong Hội đồng ALCO thống nhất chuyển vốn từ Ngân hàng MHB sang Công ty MHBS dưới hình thức hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ, để Công ty MHBS sử dụng gửi có kỳ hạn tại chính các chi nhánh MHB, hưởng chênh lệch lãi suất, đồng thời sử dụng chính nguồn vốn của Ngân hàng MHB tạm ứng tiền cho các công ty trung gian để thực hiện việc mua bán trái phiếu Chính phủ của Ngân hàng MHB, sau đó bán lại cho Công ty MHBS.



Bằng cách làm này, Công ty MHBS được hưởng lợi hơn 60,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư Thủ đô Huy Khánh hưởng lợi hơn 3,3 tỷ đồng (trong đó bị can Lê Nguyên Ngọc, nguyên Tổng Giám đốc hưởng lợi 400 triệu đồng; Đặng Văn Hòa, nguyên Phó Tổng giám đốc hưởng lợi 990 triệu đồng); Công ty Đại Phong Nguyên, do bị can Lê Việt Hùng, nguyên Tổng Giám đốc hưởng lợi 151 triệu đồng; Công ty cổ phần Econ Plus, do bị can Đoàn Hồng Ngọc, nguyên Tổng Giám đốc, hưởng lợi 131 triệu đồng; bị can Trương Thanh Liêm, nguyên Phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư Công ty MHBS, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Econ Plus hưởng lợi 280 triệu đồng.



Chủ trương chuyển vốn nêu trên của Ban lãnh đạo Ngân hàng MHB là vi phạm Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; vi phạm Quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng và các Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hậu quả, Ngân hàng MHB đã bị thiệt hại số tiền gốc là 272 tỷ đồng.



Ngoài sai phạm liên quan đến Ban lãnh đạo Ngân hàng MHB nêu trên; về phía Ban Tổng giám đốc Công ty MHBS cũng có thêm sai phạm. Đó là việc tự mở một tài khoản tự doanh để giao dịch chứng khoán trên tài khoản này. Tiếp đó, mở thêm ba tài khoản đứng tên ba cá nhân để mua bán chứng khoán.



Trong thời gian từ ngày 20/8/2008 đến ngày 24/12/2012, Công ty MHBS đã sử dụng nguồn vốn của Công ty để giao dịch tự doanh trên ba tài khoản trên, sử dụng các cổ phiếu hiện có trên hai tài khoản đứng tên Nguyễn Quang Huy, Hoàng Xuân Tiến để Công ty MHBS cho vay dưới hình thức hợp tác đầu tư chứng khoán, cầm cố chứng khoán vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây và sử dụng toàn bộ số tiền này hạch toán thu nợ đối với các khoản nợ trước đây Công ty MHBS đã tạm ứng tiền để giao dịch chứng khoán, gây thiệt hại cho Công ty MHBS số tiền hơn 108,3 tỷ đồng.



Quá trình giao dịch, Hội đồng đầu tư Ban Tổng giám đốc MHBS đã chỉ đạo rút hơn 1,2 tỷ đồng từ tài khoản đứng tên Nguyễn Quang Huy để sử dụng cho mục đích cá nhân. Trong đó, Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng Giám đốc Công ty MHBS hưởng lợi 58 triệu đồng.



Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an, kiến nghị cần có hình phạt nghiêm khắc đối với bị can Huỳnh Nam Dũng. Với các bị can khác, Cơ quan C ảnh sát Điều tra, Bộ Công an cũng xem xét, cá thể hóa hành vi vi phạm pháp luật của từng bị can để cơ quan tiến hành tố tụng có hình thức xử lý phù hợp, vừa đảm bảo tính nghiêm minh và khoan hồng của pháp luật./.