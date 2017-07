Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết cơ quan này vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo, vi phạm quy định về cho vay, thiếu trách nhiệm xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh Trung tâm Sài Gòn và một số công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố chín bị can.Chín bị can gồm bà Phạm Thị Mai Toan và Phí Thị Ong (nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn), bà Đỗ Thị Yến (nguyên phó giám đốc) và sáu người khác nguyên là cán bộ ngân hàng và giám đốc các công ty vay tiền.Theo Kết luận điều tra, Hoàng Tiến Dzũng (quốc tịch Mỹ) thành lập sáu công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh và thuê người làm giám đốc để ký hợp đồng vay tiền của Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn nhưng đến hạn trả lãi không có tiền trả.Tháng 11/2009, Dzũng bàn với Phạm Thị Mai Toan lập khống dự án để vay của Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn 90 tỷ đồng, dùng số tiền vay được để trả tiền lãi cho sáu công ty trên.Để vay được tiền, Dzũng đã chỉ đạo cấp dưới lập khống các hồ sơ về việc Công ty Á Châu kinh doanh có lợi nhuận, trong khi công ty này kinh doanh thua lỗ. Dù biết rõ Dzũng vay để trả nợ lãi cho sáu công ty chứ không phải để thực hiện dự án nhưng Phạm Thị Mai Toan vẫn chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục giải ngân cho Công ty Á Châu 90 tỷ đồng.Trước đó, trong tháng 4/2009, tuy không có vốn và không có ý định thực hiện dự án nhưng Hoàng Văn Cường (giám đốc Công ty ADN) đã ký khống hồ sơ vay 75 tỷ đồng tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn với lý do thực hiện dự án trồng rừng cao su tại Bình Phước.Mặc dù công ty ADN kinh doanh thua lỗ nhưng các bị can vẫn lập khống báo cáo tài chính để vay, chiếm đoạt 75 tỷ đồng của ngân hàng. Biết công ty ADN không đủ điều kiện vay vốn nhưng Phí Thị Ong vẫn ký duyệt báo cáo thẩm định, ký các hợp đồng tín dụng và duyệt cho công ty ADN vay 75 tỷ đồng.Hành vi sai phạm của các bị can đã gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn hơn 150 tỷ đồng.Hiện Hoàng Tiến Dzũng đã bỏ trốn khỏi Việt Nam và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã./.