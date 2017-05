Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu, từ chiều và đêm 4/5 Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Dự báo mưa không liên tục, lượng không lớn, song cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.Dự báo đêm 4/5, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, độ ẩm từ 50-89%, nhiệt độ từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C.Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào, dông rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 57-92%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong cơn dông khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 53-90%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C.Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, độ ẩm 55-90%. Nhiệt độ từ 25-28 độ C.Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 58-90%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C.Nam Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, độ ẩm từ 56-88%; nhiệt độ từ 25-28 độ C./.