Các tình huống trên 'ghế nóng' ngày càng bất ngờ. (Ảnh: CTS)

Tùng Anh. (Ảnh: CTS)

Hiền Hồ. (Ảnh: CTS)

Thanh Nga. (Ảnh: CTS)

Tối 23/4, tập 11 "The Voice - Giọng hát Việt" mùa 4 đã lên sóng VTV3. Đây là đêm thi cuối cùng của vòng "Đo ván," các huấn luyện viên cũng đã hoàn thành đội hình của mình chuẩn bị bước đến vòng Loại trực tiếp.Điểm nhấn trong tập cuối vòng này là cặp đôi Mỹ Linh - Tùng Anh đến từ đội Thu Minh. Chọn ca khúc “Gửi anh xa nhớ” của Bích Phương "giọng ca phi giới tính" Tùng Anh mang đến bất ngờ bằng giọng giả nữ. Trong khi đó, Mỹ Linh - cô gái xinh đẹp thể hiện sáng tác của Tiên Cookie mang tên "Tâm sự với người lạ."Tiết mục "Gửi anh xa nhớ" của anh chàng Tùng Anh khiến các Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên tranh cãi gay gắt.Noo Phước Thịnh nhận xét: "Tài năng của em thì không ai phủ nhận nhưng muốn nghe giọng nữ thì anh nghe nữ ca sỹ hát bài này chứ không nghe người nam lại đi hát giọng nữ, anh hơi hụt hẫng chút xíu." Noo Phước Thịnh còn thẳng thắn cho rằng “tiết mục này không hay.”Không phải Thu Minh, người đáp trả lại ý kiến của Noo lại là Tóc Tiên với nhận xét ngược lại: "Sao chị nghe hay lắm mà, bây giờ chuyện giọng nam giọng nữ không còn quan trọng nữa, mình nghe cảm nhận hay thì nó hay."Đông Nhi chia sẻ: "Tùng Anh vẫn chưa có cách xử lý riêng, chỉ khi em chuyển từ giọng nữ sang pha opera, chị mới có thể nhận ra Tùng Anh ở điểm này, đây là thế mạnh của em.Cuối cùng, Thu Minh bày tỏ: "Chị đồng ý với quan điểm Đông Nhi, Tùng Anh rất non và đây là sân chơi đầu tiên của bạn ấy. Nhưng Tùng Anh đã có sự sáng tạo và nâng tầm bài hát này."Quyết định chọn Tùng Anh đi tiếp vào vòng sau, Thu Minh đã bật khóc bày tỏ sự tiếc nuối khi khi nói lời chia tay với Mỹ Linh.Mở màn đêm thi là cặp đôi Hiền Hồ - Hải Anh đến từ đội Tóc Tiên, cả hai cô gái đều chọn những nhạc phẩm mang hơi hướng Pop Rock.Hiền Hồ thể hiện ca khúc "Lang thang" – “hit” khủng một thời của nữ ca sỹ Phương Thanh. Hải Anh lại cá tính và gai góc khi khi thể hiện ca khúc của diva Hà Trần mang tên "Thăng hoa." Rốt cuộc, Tóc Tiên đã chọn Hiền Hồ đi tiếp. Tuy nhiên, may mắn một lần nữa đến với đội Tóc Tiên khi đàn chị Thu Minh đã bấm cứu Hải Anh trong sự xúc động của Tóc Tiên.Đội Noo Phước Thịnh trong đêm cuối vòng Đo ván cũng diễn biến bất ngờ. "Soái ca" Minh Trí thể hiện ca khúc "Lá diêu bông" trong khi Thanh Nga liều lĩnh thể hiện ca khúc "Nỗi đau ngự trị" - bản “hit” của Lệ Quyên. Noo Phước Thịnh lựa chọn Thanh Nga đi tiếp thay vì “soái ca” vì thấy được “bãn lĩnh của Thanh Nga để cùng anh chinh chiến những trận đánh tiếp theo.”Trong đêm cuối vòng "Đo ván," hai quyền cứu thí sinh được sử dụng. Ngoài Thu Minh thì Noo Phước Thịnh đã bấm nút cứu Thu Hà của đội Đông Nhi.Bước vào cuộc chiến đầu tiên là Huyền Dung, cô thể hiện ca khúc "Tiếng đêm" (Hồ Hoài Anh). Thu Hà thể hiện ca khúc "Tôi là ai" - một bản blue jazz đầy cảm xúc. Thật may, khi Đông Nhi chọn Huyền Dung đi tiếp thì Thu Hà cũng được huấn luyện viên nam duy nhất mở ra cánh cửa may mắn để đi vào vòng sau.Tập 12 "The Voice - Giọng hát Việt 2017" - vòng Loại trực tiếp sẽ lên sóng vào lúc 21 giờ ngày 30/4 trên kênh VTV3 ./.