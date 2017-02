Ảnh minh họa. (Nguồn: Hanoi.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm 8/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ ngày 9/2 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.Từ ngày 9/2 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.Hà Nội từ ngày 9/2 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C.Gần sáng 9/2 ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Từ đêm 9/2 vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 1,5-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.Đặc biệt, ngày 10-11/2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn nên ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng.Dự báo cho các vùng đêm 7/2 như sau: Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, độ ẩm từ 53-93%. Nhiệt độ từ 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C.Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.Các tỉnh từ Thanh Hóa có mưa vài nơi, độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ từ 18-21 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63-95%. Nhiệt độ từ 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.Tây Nguyên Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ từ 19-22 độ C, phía Nam 21-24 độ C.Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc Bộ cấp 2-3. Độ ẩm từ 61-96%. Nhiệt độ từ 22-25 độ C./.