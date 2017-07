(Ảnh minh họa: Quân Trang/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm 11/7 đến 13 giờ ngày 12/7, các tỉnh Bắc bộ đã có mưa, mưa vừa, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa to.Một số nơi mưa rất to như Pha Đin (Điện Biên) 81mm, Phố Ràng (Lào Cai) 80mm, Lục Yên (Yên Bái) 120mm, Yên Bái 138mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 64mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 66mm…Từ đêm 12 đến ngày 16/7, Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm 12/7 có mưa rào, dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh.Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm 12/7 cũng có mưa rào và dông vài nơi.Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ từ chiều tối và đêm 12/7 đến ngày 16/7 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Trên biển, đêm 12 và ngày 13/7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.Trong 1-2 ngày tới, khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa có khả năng hình thành vùng áp thấp./.