Ảnh minh họa. (Nguồn: zerohedge.com)

Ngân hàng Deutsche Bank của Đức dự báo nền kinh tế nước này sẽ chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 1,1% trong năm 2017, giảm khá mạnh so với mức tăng trưởng gần 2% của năm 2016.Tình trạng suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế Đức một phần do số ngày làm việc ít hơn. Nếu không tính tới tác động của nhân tố này, tăng trưởng kinh tế Đức trong năm tới ước đạt mức 1,4%.Theo Deutsche Bank, lạm phát gia tăng và số người tị nạn nhập cư vào Đức giảm mạnh đã "lấn át" những nhân tố có lợi cho nền kinh tế như xu hướng gia tăng trong tiêu dùng cá nhân và chi tiêu công tại Đức. Trong khi đó, thương mại toàn cầu suy yếu và bất ổn chính trị tại nhiều quốc gia lại đe dọa tới hoạt động xuất khẩu và đầu tư của Đức, giữa bối cảnh tình hình địa chính trị trên thế giới vẫn còn nhiều bất trắc trong năm 2017.Thêm vào đó, nước Đức có nguy cơ phải chứng kiến tăng trưởng việc làm chậm lại trong năm tới do tình trạng thiếu lao động lành nghề đang ngày càng trầm trọng.Trong một thông tin có liên quan, theo Viện nghiên cứu Ifo của Đức, các doanh nghiệp nước này có kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng trong ba tháng tới. Hoạt động tuyển dụng dự kiến gia tăng trong hầu hết các lĩnh vực bao gồm xây dựng, dịch vụ, chế tạo, bán buôn và bán lẻ./.