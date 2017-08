Bệnh nhân HIV kiểm tra máu tại một cơ sở y tế. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Theo thống kê từ Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đưa ra vào ngày 2/8, trong sáu tháng đầu năm, có 20 tỉnh phát hiện số người nhiễm HIV tăng so với cùng kỳ năm 2016.Về đường lây truyền, trong số người nhiễm HIV phát hiện mới, tỷ lệ lây qua đường tình dục chiếm 48%, qua đường máu là 33%, mẹ sang con là 3%.Đánh giá từ Cục phòng chống HIV/AIDS cho thấy, đường tình dục vẫn đang là con đường lây truyền phổ biến nhất hiện nay. Điều này cũng cảnh báo dịch HIV đang lây lan ra cộng đồng, dịch HIV ở Việt Nam ngày càng trở nên khó kiểm soát.Theo ông Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, các tỉnh có số người nhiễm HIV tăng so với cùng kỳ năm 2016 gồm: Hà Nội, Tây Ninh, Yên Bái, Tiền Giang, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Thọ.Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có số người nhiễm HIV mới phát hiện chiếm 25% tổng số người nhiễm HIV mới phát hiện trong cả nước.Một điều đáng lưu ý là một số tỉnh như Tây Ninh, Tiền Giang, Kiên Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu khi triển khai mạnh các hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV thì số mới nhiễm HIV được phát hiện vẫn gia tăng.Theo đại diện của Cục Phòng, chống HIV/AIDS: “Điều này cho thấy HIV vẫn đang tiềm ẩn trong cộng đồng, nếu chúng ta không đầu tư và làm tốt công tác truyền thông, tư vấn xét nghiệm sẽ dẫn đến ảo tưởng dịch HIV đã được khống chế.”Hiện nay, trong khi tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm người nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây thì tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới tăng liên tục từ năm 2013 trở lại đây. Tỷ lệ này là 7,36% theo nguồn giám sát trọng điểm năm 2016.Tính đến tháng 5/2017, cả nước có hơn 209.000 người nhiễm HIV còn sống. Cũng trong 5 tháng đầu năm, có 1.959 người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS. Tính đến nay, trên toàn quốc đã có 90.882 trường hợp tử vong do HIV/AIDS.Trong 5 tháng đầu năm, số trường hợp HIV dương tính mới phát hiện khoảng 3.546 ca, số tử vong khoảng 641 ca. So với cùng kỳ năm 2016, số nhiễm HIV mới giảm 11%, số bệnh nhân AIDS giảm 21%, số tử vong giảm 34%.Như vậy nhìn chung dịch HIV vẫn đang có xu hướng giảm ở 3 tiêu chí là số người nhiễm mới HIV, số người chuyển sang giai đoạn AIDS và số người tử vong do AIDS./.