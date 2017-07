Một bệnh nhân bị sốt xuất huyết nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới quá tải, các bệnh nhân phải nằm ghép. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại miền Bắc chưa lâu nhưng số ca bệnh gia tăng "chóng mặt," đặc biệt có nhiều ca mắc sốt xuất huyết nặng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa, nội tạng... dẫn tới tử vong.Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - cơ sở đầu ngành điều trị các bệnh truyền nhiễm trong 2 tuần gần đây luôn trong tình trạng quá tải vì bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám và điều trị.Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, có nhiều trường hợp bệnh nhân phải nằm ghép 2 người một giường do tình trạng quá tải suốt 2 tuần nay.Đang điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đến ngày thứ 6, bệnh nhân Nguyễn Đình Thắng, 26 tuổi, sống tại khu ngõ chợ Khâm Thiên cho hay, gần một tuần nhập viện, anh vẫn trong tình trạng đầu đau như "búa bổ."Thắng cho hay, ngày đầu bị sốt, anh đã tự mua thuốc về để điều trị nhưng không đỡ. Sau đó, anh có đến bệnh viện gần nhà để điều trị 3 ngày vẫn nhưng không khỏi nên tức tốc tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khám và phát hiện ra mình bị sốt xuất huyết.Thạc sỹ Nguyễn Trung Cấp - Phó trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, trường hợp như Thắng và nhiều bệnh nhân vẫn còn may mắn. ​Hiện tại, Khoa Cấp cứu của bệnh viện đang có 2 bệnh nhân nữ mắc sốt xuất huyết trong tình trạng rất nguy kịch. Một bệnh nhân 43 tuổi bị sốt xuất huyết và viêm cơ tim, một bệnh nhân 21 tuổi bị hạ tiểu cầu trầm trọng. Cả hai bệnh nhân đều ở Hà Nội.Cách đây 4 ngày, tại bệnh viện còn có một trường hợp 53 tuổi, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (Hà Nội), tử vong vì mắc sốt xuất huyết.Bệnh nhân trên nhập viện ngày 12/7, được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết. Kết quả chụp CT thấy các ổ xuất huyết trong não quá nặng, ngoài tầm kiểm soát.Bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, khi có thêm bệnh sốt xuất huyết trên nền bệnh cũ khiến tình trạng bệnh nặng lên và cơ thể suy yếu nhanh chóng. Sau gần 2 ngày điều trị, bệnh nhân đã tử vong vào rạng sáng 14/7.Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phân tích, dịch sốt xuất huyết diễn ra rất căng thẳng tại Hà Nội và các tỉnh phía nam. Số bệnh nhân tại miền Bắc tăng nhanh và đang có diễn biến bất thường, do khí hậu thay đổi, mưa nhiều là tác nhân để muỗi đẻ trứng, bọ gậy phát triển.Về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, phó giáo sư Nguyễn Văn Kính - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, đến nay, trên cả nước đã có trên 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó đã có 15 tường hợp tử vong."Trong số 15 ca tử vong có 4-5 trường hợp xuất huyết não. Đây là một hiện tượng hơi khác thường, các năm khác chỉ có khoảng có 1- 2 ca xuất huyết não do sốt xuất huyết, trong khi mới đầu vụ dịch năm nay đã có 5 ca. Vì vậy, chúng ta phải đặc biệt phải lưu tâm," phó giáo sư Kính lo ngại.Ông Nguyễn Văn Kính lưu ý, năm nay việc xuất hiện nhiều trường hợp tử vong do biến chứng xuất huyết nội tạng, đặc biệt là xuất huyết não rất nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong nhanh chóng.Theo thống kê của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tại bệnh viện mỗi ngày có gần 200 ca mắc sốt xuất huyết đến khám, tỷ lệ nhập viện khoảng gần 20% và số bệnh nhân gia tăng nhanh trong 2 tuần nay. So với cùng kỳ của năm ngoái, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng 4 lần."Bệnh viện đang lo sợ từ nay đến tháng Chín số bệnh nhân sẽ còn tăng lên nhanh chóng khiến các y bác sỹ kiệt sức. Cơ sở 2 của bệnh viện tại xã Kim Chung, Đông Anh mới đi vào hoạt động cũng phải tăng cường thêm số giường bệnh phục vụ điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết," phó giáo sư Kính bày tỏ lo ngại.Trước thực trạng bệnh sốt xuất huyết tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang vào thời kỳ bùng phát mạnh mẽ và diễn biến phức tạp, phó giáo sư Kính khuyến cáo mọi người dân khi có biểu hiện sốt cần đến ngay các cơ sở y tế sớm để xét nghiệm, chẩn đoán xem có mắc sốt xuất huyết hay không.Chuyên gia này lưu ý, có nhiều trường hợp bệnh nhân khi sốt đến ngày thứ ba, khi vào viện vẫn tươi tỉnh, cười nói bình thường nhưng chỉ sau 3 tiếng tiếp theo đã tử vong vì xuất huyết não. Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nếu đến cơ sở y tế sớm sẽ được dự phòng điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc./.