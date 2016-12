Uống vắcxin phòng dịch tả ở Tanzania. (Nguồn: UNHCR)

Dịch tả đã tái bùng phát ở khu vực Dodoma, miền Trung của Tanzania trong những ngày gần đây.Hiện đã có ít nhất 7 người tử vong do bệnh dịch này và hàng trăm bệnh nhân, trong đó có nhiều trẻ em, đang phải điều trị tại các cơ sở y tế của quốc gia Đông Phi này.Ông James Kiologwe, người đứng đầu ngành y tế ở khu vực Dodoma cho biết đến nay các bệnh viện, trung tâm y tế địa phương đã tiếp nhận ít nhất 329 bệnh nhân nhiễm bệnh tả từ các ổ dịch mới, do nguồn nước sinh hoạt, thực phẩm... không đảm bảo vệ sinh.Quan chức này cảnh báo nếu chính phủ và chính quyền địa phương không có những biện pháp phòng chống khẩn cấp, nghiêm ngặt thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này trên phạm vi rộng ở khu vực đông dân này này là khó tránh khỏi.Theo ông Kiologwe, do hiện nay là mùa lễ hội nên nhiều người hành hương ăn uống không hợp vệ sinh trên đường phố, dẫn đến tình trạng dịch bệnh bùng phát mạnh.Đặc biệt, nhiều cơ sở y tế địa phương đang thiếu thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế cần thiết để điều trị cho số lượng bệnh nhân đang gia tăng nhanh chóng.Ông Kiologwe khuyến cáo các nhà chức trách khu vực cần sớm ban hành các biện pháp khẩn cấp về an toàn thực phẩm, trong đó cấm bán thực phẩm mất vệ sinh, ôi thiu, hết hạn sử dụng... để hạn chế dịch lây lan trên diện rộng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dịch bệnh nguy hiểm này, nhất là hạn chế sự di chuyển của những người đã nhiễm bệnh.Đặc biệt, người đứng đầu ngành y tế địa phương cũng yêu cầu người dân địa phương cần thông báo các trường hợp nghi nhiễm dịch để các cơ quan chức năng sớm xử lý và ngăn chặn sự lây nhiễm trên phạm vị rộng.Vào tháng 10/2015, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội Tanzania đã thông báo về các ổ dịch tả mới tại 13 khu vực tại quốc gia đông dân nhất Đông Phi.Đặc biệt, dịch bệnh nguy hiểm này đã cướp đi sinh mạng của 68 người, trong đó có nhiều trẻ em./.