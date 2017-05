Nữ diễn viên Dương Mịch nhận giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim Reset. (Nguồn: news.xinhuanet.com)

Hơn 10 bộ phim Trung Quốc đã được vinh danh với nhiều giải thưởng khác nhau tại Liên hoan phim quốc tế Houston 2017, kết thúc cuối tuần qua.Ấn tượng đầu tiên phải kể tới đó là thành công của “Reset”, bộ phim khoa học viễn tưởng do Thành Long sản xuất, được trao giải Remi Award-Best in Show.Phim cũng đồng thời mang về cho Dương Mịch giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất."Five Besties-Divoice Busting”, bộ phim hài lãng mạn của đạo diễn Chen Jianfei đã nhận được giải thưởng Gold Remi, trong khi phim tài liệu “Masters in Forbidden City” được vinh danh với giải đặc biệt Jury Remi, còn “Survival in Shanghai” nhận được giải thưởng Gold Remi (hạng mục phim tài liệu).Giải Đóng góp nổi bật năm nay thuộc về ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Trung Quốc Sun Chun.Là Liên hoan phim lớn thứ 3 ở Bắc Mỹ, sau San Francisco và New York, liên hoan phim Houston, ra đời cách đây 50 năm, khởi động mùa giải 2017 từ ngày 21/4.Sự kiện kéo dài 10 ngày đã quy tụ 88 phim dài và hơn 100 phim ngắn đến từ hơn 30 quốc gia và khu vực, trong đó, Panorama China, một nền tảng chiếu phim đặc biệt dành riêng cho phim Trung Quốc, đã trình chiếu 33 phim của quốc gia này./.