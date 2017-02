Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Những ngày gần đây, nhiều hộ dân sử dụng nước máy sinh hoạt trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) phản ánh tình trạng nước sinh hoạt có mùi hôi. Điều này đã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Quang Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên cho biết nguyên nhân nguồn nước có mùi được xác định xuất phát từ nơi đầu nguồn nước.Cách đây khoảng một tháng, đơn vị thi công thủy lợi Nậm Khẩu Hu đã tiến hành ngăn dòng chảy suối Nậm Khẩu Hu để thi công các hạng mục của công trình.Việc ngăn dòng chảy khiến mực nước dâng lên cao, một số cây cối bị ngập trong nước.Trong khoảng thời gian này, do bị ngập lâu trong nước, cây cối bắt đầu bị úng, phân hủy khiến nguồn nước chuyển màu và có mùi hôi. Tình trạng nước có mùi bắt đầu xảy ra từ ngày 12/2.Sau khi phát hiện tình trạng trên, công ty đã kịp thời dừng sản xuất nước trong khoảng 5 tiếng đồng hồ trong ngày 12/2 để xử lý nguồn nước đồng thời cử cán bộ xuống một số hộ dân sử dụng nước trên địa bàn lấy mẫu nước về phân tích.Đến chiều 13/2, tình trạng nước sinh hoạt có mùi hôi đã được xử lý triệt để, các chỉ tiêu hóa nghiệm đều đạt tiêu chuẩn an toàn và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.Ông Phạm Quang Tuấn cũng cho biết nguồn nước vẫn đảm bảo an toàn, người dân không nên quá lo lắng. Nếu gia đình nào vẫn phát hiện nước có mùi lạ là do lượng nước đó còn tồn đọng trong bể, téc chứa nước. Khi xả hết lượng nước còn tồn đọng, tình trạng nước có mùi sẽ không còn nữa./.