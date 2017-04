Ảnh minh họa. (Nguồn: Kim Phương/Báo ảnh Việt Nam)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dịp nghỉ lễ từ ngày 29/4 đến 2/5, thời tiết trên cả 3 miền khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời, nhờ trời nắng ráo ban ngày, một số nơi có nắng nóng nhưng nhiệt độ không quá cao.Khu vực Bắc Bộ ngày 29-30/4 mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ 20-32 độ C, phía Tây có nơi trên 34 độ C.Ngày 1/5 trời nắng, phía Tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 23-33 độ C, phía Tây có nơi trên 35 độ C.Ngày 2/5 trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 24-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ngày 29-30/4 trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 23-34 độ C.Ngày 1/5 tới - ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiệt độ từ 22-35 độ C; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận là 24-34 độ C.Ngày 2/5 tới trời nắng, riêng từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 25-36 độ C, có nơi cao hơn.Khu vực Tây Nguyên, 29/4 chiều và tối có mưa rào, dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 21-34 độ C.Ngày 30/4 tới trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 20-34 độ C.Ngày 1- 2/5 tới ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 20-35 độ C.Khu vực Nam Bộ, ngày 29/4 chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-35 độ C.Ngày 30/4 tới trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 25-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.Ngày 1-2/5 tới đây ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 25-35 độ C, có nơi cao hơn./.