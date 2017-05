Ngày 3/5, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về châu Phi năm 2017 (WEFA 2017) đã khai mạc tại Trung tâm hội nghị quốc tế của thành phố cảng Durban, Nam Phi với chủ đề “Phấn đấu tăng trưởng toàn diện thông qua trách nhiệm và lãnh đạo có trách nhiệm."Tham dự diễn đàn có hơn 100 nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng và các quan chức cao cấp và gần 1.000 đại biểu, bao gồm các chuyên gia kinh tế, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ ở châu Phi và thế giới.Trong diễn văn khai mạc, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nêu rõ Diễn đàn Kinh tế Thế giới về châu Phi tập trung thảo luận và tìm ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết những thách thức to lớn mà châu lục này đang phải đối mặt, nhất là động lực tăng trưởng kinh tế toàn diện, bền vững hiện nay; quan điểm của các quốc gia châu Phi về những thách thức mà nền kinh tế toàn cầu và châu Phi đang phải đương đầu.Diễn đàn cũng bàn về ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với châu Phi; các mô hình sản xuất, kinh doanh tiên tiến có thể được áp dụng ở châu lục này thời gian tới...Tổng thống Zuma cho rằng các đại biểu các nước, nhất là các nguyên thủ và bộ trưởng của các quốc gia châu Phi tham dự WEFA 2017 cần thảo luận về vấn đề tăng trưởng kinh tế chậm chạp, nguồn vốn đầu tư nước ngoài giảm mạnh, sự phát triển không bền vững; các chính sách kinh tế vĩ mô chậm đổi mới... tại "Lục địa Đen."Đặc biệt, Tổng thống Nam Phi, đồng Chủ tịch Diễn đàn WEFA 2017, kêu gọi các đại biểu cũng dành nhiều thời gian để thảo luận về những dự báo mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) về triển vọng tăng trưởng kinh tế ở châu Phi có khả năng giảm mạnh và có thể giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua.Nhân dịp này, Tổng thống Nam Phi Zuma cũng kêu gọi các nền kinh tế phát triển và mới nổi, các nhà đầu tư nước ngoài tăng cường đầu tư hơn nữa vào châu Phi - một thị trường nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác - để vừa mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực.Tổng thống Nam Phi hy vọng nhiều quốc gia châu Phi hoạch định những chiến lược, chính sách phát triển kinh tế dài hạn, bền vững và ban hành thêm nhiều chính sách kinh tế vĩ mô, duy trì tình hình an ninh ổn định... để thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào châu lục này trong thời gian tới.Theo ông Zuma, nhằm phát triển nhanh và bền vững, châu Phi cần phải tự lực, tự cường, đồng thời tranh thủ, tiếp nhận những thành tựu, công nghệ hiện đại, nhất là nguồn tài chính to lớn từ bên ngoài trong quá trình phát triển kinh tế khu vực.Tổng thống nước chủ nhà cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), các cường quốc thế giới và các nhà tài trợ nước ngoài tăng cường hỗ trợ châu Phi trong cuộc chiến chống khủng bố, ngăn chặn xung đột vũ trang, bạo lực, tình trạng nghèo đói, biến đổi khí hậu, nhất là hạn hán kéo dài, đã và đang làm chục triệu người ở khu vực này rơi vào tình trạng bế tắc, nghèo đói... buộc phải rời bỏ nhà cửa, quê hương đi lánh nạn và gia tăng tình trạng di cư tại đây.Diễn đàn sẽ kéo dài đến ngày 5/5./.