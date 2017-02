Toàn cảnh trang trại điện gió trên biển ở đông nam nước Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Năm 2016, phong điện đã trở thành nguồn năng lượng quan trọng thứ hai tại châu Âu với công suất đạt 153,7 Gigawatt (GW), chỉ đứng sau điện khí và vượt lên trên năng lượng từ than đá.Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn số liệu từ Cơ quan phong điện châu Âu WindEurope cho biết các trạm phong điện chiếm 51% tổng số các cơ sở sản xuất điện mới được đưa vào vận hành năm 2016, tính tổng số từ tất cả các nguồn năng lượng.Theo Chủ tịch WindEurope Giles Dickson, điện gió hiện là nguồn năng lượng quan trọng, tạo ra khoảng 330.000 việc làm và đóng góp hàng tỷ euro cho xuất khẩu của châu Âu.Tuy nhiên, do năng suất thấp hơn so với các nguồn năng lượng thông thường, năng lượng gió chỉ chiếm 10,4% lượng điện tiêu thụ của châu Âu.Tính đến năm ngoái, Đức vẫn là thị trường lớn nhất châu Âu về phong điện (5,4 GW), chiếm 44% tổng số trạm phong điện lắp mới ở châu Âu.Tuy nhiên, vẫn còn trên một nửa số quốc gia châu Âu chưa có bất kỳ khoản đầu tư nào cho năng lượng gió.Theo lộ trình từ nay đến năm 2030, tất cả nhà máy điện than của Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải đóng cửa để các quốc gia thành viên có thể thực hiện đúng cam kết theo Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu./.