Mặc dù là tháng có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nhưng theo Bộ Công Thương, trong tháng Một, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 14,6 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn là khu vực đóng góp chính cho kim ngạch xuất khẩu trong tháng Một khi giá trị xuất khẩu đạt gần 10,3 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh nghiệp 100% vốn trong nước xuất khẩu chỉ đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Thống kê cho thấy, trong tháng đầu tiên của năm 2017 đã có 4 mặt hàng xuất khẩu vượt 1 tỷ USD và đều thuộc nhóm công nghệ chế biến.Cụ thể, điện thoại di động và linh kiện ​dẫn đầu với kim ngạch xuất khẩu đạt 2,5 tỷ USD, tiếp đến là hàng dệt và may mặc với kim ngạch xuất khẩu đạt 2,05 tỷ USD.Dù đứng ở vị trí thứ ba nhưng xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng Một lại tăng tới 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng giá trị khoảng 1,6 tỷ USD. Trong khi xuất khẩu giầy, dép các loại đạt 1,2 tỷ USD, nhưng giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2016.Như vậy, cùng với đóng góp của các mặt hàng trên, trong tháng Một, nhóm công nghiệp chế biến đã đem về 11,632 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái và dẫn đầu trong các nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam./.