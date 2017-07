Sputnik đưa tin, ngày 17/7, truyền thông địa phương đưa tin các cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách cài cắm điệp viên vào Cục Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức (BfV).Theo báo Welt, BfV đang tuyển thêm nhân viên mới và một số ứng viên có quan hệ mật thiết với các cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.Báo Welt dẫn lời một đại diện của BfV nêu rõ: "BfV, cũng như bất cứ cơ quan tình báo nào khác, đều có thể là nạn nhân của những hoạt động thâm nhập chiến lược từ các cơ quan bí mật của nước ngoài.Chính vì thế, với vai trò một cơ quan an ninh, chúng tôi cần phải đặc biệt cảnh giác trong việc tuyển chọn ứng viên." Tuy nhiên, người đại diện này không tiết lộ chi tiết về bất cứ hành vi thâm nhập nào.Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đức cũng như một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã xấu đi sau vụ đảo chính bất thành hồi năm ngoái, khiến Ankara mở một chiến dịch truy quét bắt giữ hàng nghìn người được cho là có liên hệ tới những kẻ chủ mưu vụ việc./.