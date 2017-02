Chiều 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cùng các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một căn hộ chung cư cao cấp nằm trên đường Lê Đức Thọ (phường Tân Hưng, quận 7) khiến hai người tử vong.Nạn nhận được xác định là chị Nguyễn Thị Bé Ngoan (sinh năm 1986) và anh Lâm Hoàng Đức (sinh năm 1985), cùng quê Cà Mau.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, em gái của chị Ngoan đến thăm chị gái tại căn hộ trên tầng 27 của tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ , quận 7 đã phát hiện thấy chị gái cùng người bạn trai nằm bất tỉnh trên giường, máu chảy rất nhiều nên hô hoán cầu cứu. Bảo vệ tòa nhà và hàng xóm xung quanh chạy tới và báo lực lượng chức năng.Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an quận 7 cùng các đội nghiệp vụ của Công an thành phố đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án.Bước đầu, cơ quan công an nhận thấy cô gái có dấu hiệu bị bóp cổ và nhiều vết thương do dao đâm.Nam thanh niên cũng tử vong do nhiều vết đâm trên người.Theo thông tin người dân, hai nạn nhân này có quan hệ tình cảm với nhau, tuy nhiên gần đây cả hai hay cãi nhau.Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ./.