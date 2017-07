Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình vừa có yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn tàu chở cát va vào sà lan làm 2 người mất tích vào sáng nay (30/7).Theo báo cáo ban đầu của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương, sáng ngày 30/7, trên sông Sài Gòn, đoạn chảy qua địa phận thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu chở cát và sà lan trọng tải gần 800 tấn, hậu quả làm 2 người (trong một gia đình) trên tàu bị mất tích.Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi, động viên tới gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; tổ chức, thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải thủy nội địa nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các quy tắc tham gia giao thông đường thủy nội địa an toàn./.