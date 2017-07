Ảnh minh họa. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ôtô đâm hàng loạt xe máy tại Hải Phòng vào tối 30/7 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và hành vi lái xe bỏ đi sau khi gây tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 30/7, trên đường Đà Nẵng, thuộc quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng xe ôtô nhãn hiệu Porscher mang biển kiểm soát 16N - 6999 đã đâm liên tiếp vào 4 xe máy đang tham gia giao thông trên đường, hậu quả làm 6 người bị thương trong đó, có 2 người bị thương nặng.Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ôtô đã lập tức rời khỏi hiện trường. Hiện các cơ quan chức năng của thành phố đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, đồng thời yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Y tế thành phố tổ chức cứu chữa các nạn nhân nhằm giảm tối đa thiệt hại về người; đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.Công an thành phố Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn đồng thời làm rõ hành vi lái xe bỏ đi sau khi gây tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm./.