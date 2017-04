Hàng chục hecta rừng vừa bị tàn phá, đốt trụi. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngày 26/4, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông cho biết đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ kiểm lâm huyện Đắk G’long do thiếu trách nhiệm, để xảy ra phá rừng quy mô lớn trên địa bàn xã Quảng Sơn.Theo quyết định, bốn cán bộ bị tạm đình chỉ bao gồm: Tôn Thất Hoàng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong, phụ trách Trạm kiểm lâm địa bàn liên xã Quảng Sơn; Phạm Văn Anh, Trạm phó Trạm kiểm lâm địa bàn liên xã Quảng Sơn; Y Huôn và Đỗ Thiên Long đều là cán bộ kiểm lâm địa bàn xã Quảng Sơn.Thời gian tạm đình chỉ từ ngày 28/4 đến 15/5 tới, nhằm kiểm điểm, làm rõ, xác định trách nhiệm, sau đó tiến hành các biện pháp kỷ luật liên quan tới việc rừng bị hủy hoại trên quy mô lớn tại xã Quảng Sơn.Do vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nên ngành chức năng phải chờ sau khi có kết quả điều tra của cơ quan công an. Nếu đối tượng nào vi phạm có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển sang công an khởi tố theo quy định, các đối tượng còn lại sẽ bị thi hành kỷ luật tùy vào mức độ vi phạm cụ thể.Liên quan tới vụ hủy hoại hơn 46ha rừng tại xã Quảng Sơn mà VietnamPlus đã thông tin, ngành chức năng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 9 đối tượng.Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.