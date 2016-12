Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Doãn Đức/Vietnam+)

Ngày 26/12, nguồn tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, một lãnh đạo cấp cao của đơn vị đã bị đình chỉ chức vụ do liên quan tới những bê bối về nhập khẩu xe ôtô BMW.Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa xác nhận thông tin đã đình chỉ chức vụ với ông Dương Phú Đông, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan để làm rõ trách nhiệm liên quan tới việc nhập khẩu lô ôtô BMW của Công ty cổ phần ôtô Âu Châu.Cụ thể, ông Đông đã bị đình chỉ 15 ngày kể từ tuần trước và hiện Cục Kiểm tra sau thông quan do bà Lê Thu, Phó Cục trưởng tạm thời phụ trách.Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, Bộ Tài chính có văn bản ngày 30/11 yêu cầu Tổng cục Hải quan tạm dừng thông quan các lô hàng nhập khẩu xe ôtô BMW trừ đối tượng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.Theo đại diện Bộ Tài chính, qua thanh tra, kiểm tra với hoạt động nhập khẩu ôtô nguyên chiếc của Công ty cổ phần ôtô Âu Châu, cơ quan chức năng đã xác định có sai phạm. Cụ thể, công ty đã tự ý tiêu thụ hàng hóa (ôtô nhập khẩu BMW) khi chưa được cơ quan hải quan cho thông quan trong thời gian được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định.Ngoài ra, công ty cố ý không cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của ôtô BMW do công ty nhập khẩu và có dấu hiệu gian lận lừa dối khách hàng.Thậm chí, theo đánh giá, công ty đã sử dụng tài liệu giả như hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại,... để nhập khẩu ôtô BMW./.