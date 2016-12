Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng 28/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Sau khi làm việc, nghiên cứu báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trực tiếp làm việc với sáu tổ chức cơ sở đảng thuộc Bộ, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị nhận định trong năm 2016, Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành nhiều nghị quyết và xây dựng các chương trình hành động để tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; ban hành Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp;” tập trung triển khai thực hiện quyết định 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích hợp tác, liên kết và phát triển cánh đồng lớn.Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến các chi bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; giáo dục tư tưởng chính trị và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên.Việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục yếu kém, hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đạt nhiều kết quả tích cực. Các vấn đề lớn, bức xúc đặt ra với ngành được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết.Việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục cơ bản các yếu kém, hạn chế theo gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị được quan tâm. Hầu hết các vụ việc, sai phạm, tồn đọng được chỉ ra sau kiểm điểm theo gợi ý bổ sung của Bộ Chính trị ở các tổng công ty đã được giải quyết cơ bản, đồng thời chỉ đạo kiểm điểm, xử lý, kỷ luật nghiêm túc các cán bộ có khuyết điểm, thiếu sót, sai phạm.Các vấn đề bức xúc, nổi cộm, các vụ việc mới phát sinh được tập trung giải quyết, xử lý nghiêm túc, có vụ đã chuyển sang cơ quan điều tra.Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế yếu kém cần khắc phục, giải quyết để thực hiện tốt hơn các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương...Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Năm 2016, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lũ, sự cố môi trường biển, nhưng ngành nông nghiệp đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc và tăng trưởng trở lại. Xuất khẩu nông nghiệp tăng cao nhất từ trước đến nay. Tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, an toàn vệ sinh thực phẩm đã được chú trọng. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân được cải thiện, vấn đề an ninh nông thôn được bảo đảm.Mặc dù có thời điểm, cá biệt còn có trường hợp mất đoàn kết nội bộ nhưng với thái độ quyết liệt, dám nhìn thẳng vào sự thật, Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy, quan tâm công tác cán bộ để lựa chọn các cán bộ có đủ năng lực, đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; rà soát quy định, quy chế, phân cấp, phân quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý khi có sự việc xảy ra. Việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới cần gắn với phát triển đô thị trong tương lai để tránh gây lãng phí; quan tâm sự đồng thuận của người dân vào quá trình tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới./.